بتهمة تسهيل الاتجار بالجنس للقاصرين.. محامية تشن حملة قانونية ضد فيسبوك وشركات أخرى

تتجنب شركات التقنية إلى حد بعيد التبعات القانونية لتقنياتها رغم ما تتسبب به من خطاب الكراهية والاحتيال المالي والتأثير على الانتخابات، وذلك بفضل قانون يحميها من الدعاوى القضائية، لكن هذا القانون بات الآن يواجه تحديا جديدا من المحامية المختصة في الإصابات الشخصية في هيوست آني ماكآدامز.

وفي تقريره الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قال الكاتب جاك نيكاس إن ماكآدامز شنت هجوما قانونيا ضد فيسبوك وشركات تقنية أخرى، متهمة إياها بتسهيل الاتجار بالجنس للقاصرين.

وقد استخدمت المحامية في سلسلة من الدعاوى القضائية في كاليفورنيا وجورجيا وميزوري وتكساس حجةً جديدة لتحدي قانون عام 1996، وتحديدا القسم 230 منه الذي ينص على أن شركات الإنترنت غير مسؤولة عما ينشره مستخدموها.

في المقابل، تجادل ماكآدامز بأنه في حالة استخدام القوادين لموقع فيسبوك وإنستغرام لجذب الأطفال إلى الدعارة، فإن القوانين المنفصلة تتطلب من فيسبوك أن تحذّر المستخدمين من هذا الخطر وأن تبذل المزيد من الجهد لمنعه.

وأفاد الكاتب بأن قضية ماكآدامز تُشكل أحد أوجه التغير الذي يشهده القانون اليوم، حيث طلبت شركة فيسبوك من ستيفن كيركلاند، وهو أحد القضاة في هيوستن، رفض دعويين من الدعاوى التي رفعتها ماكآدامز ضد الشركة نظرا إلى الحصانة التي تملكها بموجب المادة 230. ولكن رفض القاضي طلبات الشركة.

جاء رد فيسبوك على قرار القاضي في هيوستن في شكل عريضة مكونة من 50 صفحة تقريبا مقدمة إلى محكمة الاستئناف في تكساس، ذُكر فيها أن القاضي كيركلاند قد أخطأ في قراره، وأن الشركة لا تتسامح مطلقا مع أي سلوك أو محتوى يستغل الأطفال على الموقع، كما أنها تستخدم تقنية متطورة لمحاربة هذا السلوك بشدة ولحماية الأطفال.