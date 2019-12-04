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بنهاية خدمة 30 سنة.. هذا ما سيحصل عليه مؤسسا غوغل

لاري بيج (يمين) وسيرجي برين مؤسسا غوغل استقالا من إدارة الشركة الأم "ألفابيت"، ليضيف كل منهما مليار دولار لثروته (رويترز)
لاري بيج (يمين) وسيرجي برين مؤسسا غوغل استقالا من إدارة الشركة الأم "ألفابيت"، ليضيف كل منهما مليار دولار لثروته (رويترز)

حصل لاري بيج وسيرجي برين، المؤسسان المشاركان لشركة غوغل اليوم الأربعاء على منحة تقاعد من المستثمرين بقيمة ملياري دولار.

وكان بيج وبرين مؤسسا غوغل قد أعلنا الثلاثاء استقالتهما من الإدارة اليومية للشركة الأم "ألفابت"، ليضيف كل منهما مليار دولار لثروته، وذلك بعدما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.8%.    

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن كلا منهما يمتلك 6% من أسهم عملاق التكنولوجيا غوغل، كما يسيطران على ألفابت من خلال أسهم تصويت خاصة.  

وجاءت هذه المكاسب مع ترحيب المستثمرين بترقية ساندار بيشاي إلى منصب الرئيس التنفيذي لألفابت، ليحل محل بيج في هذا المنصب. وهذا يعني أن أكبر ثلاث شركات تكنولوجيا أميركية لم تعد بقيادة مؤسسيها.

وكان بيج، الذي يعمل رئيسا تنفيذيا لشركة ألفابت، وبرين، رئيس الشركة نفسها، قد قالا أمس إنهما سيظلان منخرطين في عضوية مجلس إدارة الشركة وكمساهمين.

وكتب بيج وبرين في منشور بمدونة غوغل "لم نكن أبدا لنتمسك بأدوار الإدارة، عندما نعتقد أن هناك طريقة أفضل لإدارة الشركة.. ولم تعد ألفابت وغوغل بحاجة إلى رئيسين تنفيذيين ورئيس".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التكنولوجيا تدقيقا تنظيميا متزايدا، حيث يتساءل المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا عن حجم غوغل في السوق وممارسات خصوصية البيانات.

المصدر : مواقع إلكترونية
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