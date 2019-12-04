متحديا سامسونغ وهواوي..شقيق بابلو إسكوبار يطلق هاتفا مطويا

أعلن روبرتو إسكوبار شقيق زعيم المخدرات الراحل بابلو إسكوبار، عن هاتف ذكي مطويّ يتحدى به هاتفي سامسونغ "غلاكسي فولد" وهواوي "ميت إكس" وأسماه "إسكوبار فولد1".

وبينما لا يقل سعر جميع الهواتف المطوية التي تم الإعلان عنها حتى الآن عن 1500 دولار، سيكون هاتف "إسكوبار فولد1" متاحا بسعر 349 دولارا، شاملا الشحن المجاني.

وكما هو معمول به في هاتف هواوي "مات أكس"، يمكن فتح "إسكوبار فولد" لتحويله إلى جهاز لوحي بحجم شاشة 7.8 بوصات وبدقة عالية الجودة، لكن تصميمه يختلف عن سامسونغ "غلاكسي فولد" بشاشتي عرض منفصلتين، واحدة منها مطوية.

ويتضمن الجهاز معالج "سنابدراغون 855"، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وسعتي تخزين 128 و512 غيغابايت، وكاميرا بعدستين بدقة 16 و20 ميغابكسل.

كما يحوي بطارية بقوة 4000 ملّي أمبير/ساعة، وشريحتي هاتف، ويعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9.0"، ويتماشى مع جميع الشبكات المتوافقة في جميع أنحاء العالم.

ويثق إسكوبار في أن هاتفه المطوي لن يواجه أي مشكلات تتعلق بالموثوقية التي ابتلي بها هاتف سامسونغ "غلاكسي فولد"، ويقول إن هاتفه يستخدم "مادة بلاستيكية خاصة" تجعل كسره صعبا.

وتمكّن شقيق زعيم المخدرات من تسعير الهاتف منخفضا جدا عبر الاستغناء عن الوسطاء، مثل الشبكات وتجار التجزئة.

ووفقا لإسكوبار، فإن الهاتف آمن للغاية على عكس هواتف سامسونغ وآبل "المفتوحة بنسبة 100% لجميع الحكومات في العالم".

وستشهد الجولة الأولى لإطلاق "إسكوبار فولد1" إنتاج مئة ألف وحدة للبيع، وستكون متاحة بسعتي 128 و512 غيغابايت وبسعر 349 و499 دولارا على التوالي، وسيباع فقط بحسب الطلب من موقع "إيسكوبار".