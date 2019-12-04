بعد اجتماعه مع ترامب.. رئيس وزراء بريطانيا يحمل أنباء غير سارة لهواوي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء إن قرار بريطانيا بشأن السماح لشركة هواوي بلعب دور في بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس سيعتمد على ضمان الأمن القومي وضمان التعاون مع تحالف استخبارات الأعين الخمس (Five Eyes) الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال جونسون للصحفيين "بخصوص هواوي والجيل الخامس، لا أريد أن يكون هذا البلد معاديًا بشكل غير ضروري للمستثمرين من الخارج".

وأضاف "ولكن من ناحية أخرى لا يمكننا المساس بأمننا القومي الحيوي.. كما لا يمكننا المساس بقدرتنا على التعاون مع شركاء أمن حيويين مثل الأعين الخمس، وسيكون ذلك هو المعيار الرئيسي الذي يوجه قرارنا بشأن هواوي".

ويأتي هذا التصريح بعد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال القمة الخاصة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في لندن.

ولا تزال بريطانيا مترددة بشأن اتخاذ قرار واضح بشأن إسناد تطوير شبكتها للجيل الخامس لشركة هواوي التي وضعتها الولايات المتحدة بقائمة الحظر في يونيو/حزيران الماضي.