خدمة غوغل دودل تحتفل بالعام الجديد 2020 بشخصية معروفة

شاركت غوغل ملايين المستخدمين باحتفالات العام الجديد بعرض دودل (وهو التغيير المؤقت الذي تجريه غوغل على شعارها في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث) ضفدع الطقس فروغي وهو يشاهد الاحتفال بالألعاب النارية.

ولطالما احتفل محرك البحث الأشهر على صفحته عن طريق خدمة دودل بذكرى الأشخاص البارزين والأحداث والأعياد واحتفالات الذكرى السنوية، وذلك بإبراز رسومات فنية معبرة على صفحة البحث الأكثر زيارة في العالم.

ويرمز العمل الفني إلى ضرورة البقاء على قيد الحياة في اليوم الأخير من العام وتجنب الحوادث والمفاجآت، لذلك عرضت غوغل الضفدع فروغي وهو يحتفل بنهاية العام بطرق عدة والتي تظهر في كل دولة بشكل مختلف.

في معظم الشرق الأوسط تظهر صورة الضفدع فروغي وهو يحتفل بالألعاب النارية ليلا، وتظهر بنايات مدينة وطائر وسفينة وفي الخلفية ألعاب نارية.