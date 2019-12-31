إيجاز.. خدمة إخبارية تفاعلية جديدة لشبكة الجزيرة تجمع أهم وآخر الأخبار
أطلق القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعلامية وبالتعاون مع قناة الجزيرة، خدمة "إيجاز" الإخبارية، وهي نشرة إخبارية قصيرة جدا يجري إعدادها وتقديمها يوميا من غرفة أخبار قناة الجزيرة.
تقدم "إيجاز" توليفة إخبارية موجزة وتفاعلية، تضع حدا للتشتت الذي قد يرافق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء محاولتهم الإحاطة بالأحداث اليومية، وتجعلهم في غنى عن ملاحقة الأخبار على منصات رقمية متعددة.
الخدمة الإخبارية الجديدة توفر محتوى إعلاميا موجزا لكل من لا تتسنى له متابعة أخبار العالم، وذلك باختيار أبرز الأخبار السياسية والرياضية والثقافية وغيرها مما قد يهم المواطن العربي، ليقدمها مذيعو شاشة الجزيرة الإخبارية في قالب بسيط وشيق ومتناغم مع باقي الخدمات الإخبارية التي تقدمها شبكة الجزيرة الإعلامية.
خدمة "إيجاز" الإخبارية متاحة يوميا في تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، من خلال شريط "ستوري"، الخاص بمنصة "فيسبوك"؛ كما يمكن متابعتها على منصات الجزيرة الرقمية المختلفة في: تويتر، ويوتيوب، في التوقيت ذاته.
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