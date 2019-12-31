وصفته بأنه أفضل صديق.. سامسونغ تكشف عن "إنسان اصطناعي"

نشرت شركة سامسونغ مجموعة من الصور التشويقية لما سمته "الإنسان الاصطناعي" (Artificial Human) الذي من المزمع كشف النقاب عنه خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي أس) في يناير/كانون الثاني المقبل.

ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية بعد عن أي معلومات تتعلق بالإنسان الاصطناعي الذي أطلقت عليه اسم "نيون" (Neon)، غير أنه فيما يبدو سيكون هذا الإنسان الاصطناعي تجسيدا بشريا للذكاء الاصطناعي.

ويقول تقرير لموقع ديجتال ترند إن نيون مختلف تماما عن مساعد الشركة الرقمي "بيكسبي" (Bixby).

وظهرت المعلومات المحدودة عن نيون على حساب شركة سامسونغ في موقع تويتر، وتضمنت عروضا تشويقية بلغات عدة تحمل بعض العبارات، مثل "إنسان مصطنع"، و"هل قابلت إنسانا اصطناعيا؟"، وكلمات تدل على أن نيون "كائن ذكاء اصطناعي" و "أفضل صديق".

وتطور سامسونغ نيون في معامل ستار لاب، وهي اختصار لـ"ستار لابس" (Samsung Technology & Advanced Research Labs)، ويقوده براناف مستري الرئيس والمدير التنفيذي.

وقال مستري في تغريدة له على تويتر إنه "على مدى السنوات القليلة الماضية كنت أعمل على شيء مثير".



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وسوف نعرف كيف يختلف نيون عن بيكسبي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 في لاس فيغاس.