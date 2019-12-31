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خلل في التحديث الجديد لغوغل كروم يتسبب بمحو بيانات ملايين المستخدمين

غوغل تقول إن الخلل أثر على 15% فقط من مستخدمي كروم الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص (الأناضول)
غوغل تقول إن الخلل أثر على 15% فقط من مستخدمي كروم الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص (الأناضول)

اضطرت شركة غوغل لإيقاف طرح التحديث الأخير لمتصفح كروم الخاص بها والذي يحمل الإصدار رقم 79، بسبب مخاوف من وجود خلل أدى إلى مسح بيانات المستخدمين.

ويوضح الكاتب أنتوني كوثبيرتون في مقال نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أن الخلل يؤثر فقط على التطبيقات  التي تستخدم ويب فيو المدمج في أندرويد، وهي ميزة تتيح للمستخدمين عرض صفحات الويب داخل التطبيق. وتعتمد بعض التطبيقات -على غرار "داك داك غو"- في عملها بالكامل على "ويب فيو".

ويعد كروم متصف الويب الأكثر شعبية في العالم، إذ يستخدمه أكثر من مليار شخص.

وقد أقر مطورو غوغل بالخطأ في تقرير الأخطاء الذي أصدرته الشركة، وكشفوا أن المشكلة تتعلق بنقل الملفات من الإصدار 78 إلى الإصدار 79.

وفي هذا السياق، أوضح أحد المطورين أن غوغل ستكون أمام خيارين: إما العودة إلى الإصدار 78 وحذف بيانات نحو أسبوع للمستخدمين الذين وصلهم التحديث الجديد، أو مواصلة الترحيل إلى الإصدار 79 والمخاطرة بحذف بيانات سنوات للمستخدمين.

وردا على هذه المشكلة، وصف المستخدمون هذا الخلل بأنه "كارثة" ويمثل "مشكلة رئيسية" بعد فقدان بيانات مستخدمي تطبيقات أندرويد التابعة لأطراف ثالثة.

لكن غوغل تقول إن التحديث لا يتسبب في مسح البيانات ولكنه يجعل من المستحيل على التطبيقات الوصول إليها، مما تسبب في مشاكل مثل فقدان إمكانية الوصول إلى الألعاب المحفوظة والعلاوات (bonuses) داخل الألعاب.

وأشارت الشركة إلى إن الخلل أصاب 15% من مستخدمي كروم، وليس 50% كما أعلنت تقارير في وقت سابق، مؤكدة أنها أصلحت الخلل وأن المستخدمين سيتمكنون من استعادة بياناتهم التي فقدوها.

ويعتبر تأثير كروم مهيمنا، فإضافة إلى استخدامه في "ويب فيو" لتطبيقات أندرويد، فإن مطوري متصفحات ويب أخرى -منهم مايكروسوفت وسامسونغ وبرايف وأوبرا وفيفالدي- يستخدمون مشروع كروميوم المفتوح المصدر كأساس لمتصفحاتهم الخاصة، ولذلك فإن أي ثغرة أو خلل في متصفح كروم مهما كان بسيطا سيؤثر في ملايين المستخدمين حول العالم.

المصدر : مواقع إلكترونية,إندبندنت
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