رغم أزمتها هذا العام.. هواوي تكسر التوقعات

قالت شركة هواوي يوم الثلاثاء إن إيراداتها للعام بأكمله ستقفز على الأرجح بنسبة 18% في عام 2019 إلى 850 مليار يوان (121.72 مليار دولار)، أي أقل من توقعاتها السابقة، حيث أدى حظرها في الولايات المتحدة إلى كبح النمو وتعطيل قدرتها على الحصول على أجزاء رئيسية.

ومنعت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي أكبر شركة لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في العالم والشركة الثانية في ترتيب الشركات المصنعة للهواتف الذكية، من التعامل مع الشركات الأميركية، مما حال دون وصولها إلى تكنولوجيا مهمة مثل نظام تشغيل غوغل أندرويد.

وتزعم الحكومة الأميركية أن معدات هواوي تشكل مخاطر على الأمن القومي، لأنه يمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية للتجسس على المستخدمين. بينما نفت شركة هواوي هذه الاتهامات.

وكشف إريك شو رئيس مجلس الإدارة لشركة هواوي، عن الأرقام الحالية في رسالة العام الجديد للموظفين والعملاء التي توقع فيها أيضا أن يكون عام 2020 "عاما صعبا"، معتبرا أنه من غير المرجح أن تنمو الشركة بالسرعة التي نمت بها في النصف الأول من هذا العام.

وكان تقدير نمو الإيرادات بنسبة 18% في عام 2019 أقل من 2018 عندما ارتفعت إيرادات هواوي السنوية بنسبة 19.5%.

وقال شو "أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وازداد الضغط على الاقتصاد العالمي". وأضاف "على المدى الطويل، ستواصل حكومة الولايات المتحدة قمع تطور التكنولوجيا الرائدة، وهي بيئة صعبة أمام هواوي للبقاء والازدهار".

كما أكد شو أن شركة هواوي شحنت 240 مليون هاتف ذكي هذا العام، بزيادة 20% عن عام 2018. وقد باعت الشركة الكورية الهواتف الذكية التي أطلقت قبل الحظر.

وطرح أحدث هاتف لسامسونغ مات 30 Mate 30 الذكي لأول مرة في سبتمبر/أيلول، لكن لا يمكنه الوصول إلى إصدار مرخص من نظام تشغيل أندرويد من غوغل بسبب القيود التجارية.

وقال شو في رسالته إن شركة هواوي ستقوم في عام 2020 "بالخروج" لبناء نظامها الأساسي لخدمات هواوي للموبايل Huawei Mobile Services، الذي يشتمل على خدمات مثل التخزين السحابي ومعرض التطبيقات"، ووصفها بأنها "أساس قدرتنا على بيع الأجهزة الذكية في الأسواق خارج الصين".

كما تعمل على تطوير نظام التشغيل المحمول الخاص بها المعروف باسم هارموني Harmony، رغم أن المحللين يشككون في أن هذا النظام هو بديل قابل للتطبيق.