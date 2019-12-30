هذه التطبيقات ينبغي أن تحذفها من هاتفك قبل 2020

تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات قد تسبب الإحباط والاكتئاب لمستخدميها (الأناضول)

وقد أظهرت الأبحاث أن هذا يمكن أن يجعلنا نشعر بالاكتئاب والوحدة، من خلال الوقوع في فخ التفكير في أن حياتنا أسوأ من تلك التي نتابعها.

لذلك، إذا كنت تريد وضع حد للاكتئاب بشكل عام، فقد يكون الابتعاد عن فيسبوك والتخلي عن إنستغرام وسناب شات، وحذف تطبيق التيك توك هو الحل الوحيد للشعور بالسعادة في عام 2020.

التطبيقات التي لا تحمي خصوصيتك

باتت الخصوصية أهم موضوع في التكنولوجيا في عام 2019، ومع ذلك، هناك عدد قليل من التطبيقات الرئيسية التي يستخدمها مليارات الأشخاص كل يوم ولكنها لا تحمي خصوصية المستخدمين إلى درجة مقبولة.

وفقا للكاتب فإن صحيفة واشنطن بوست صنفت متصفح غوغل كروم على أنه "برنامج تجسس" (الأناضول)

وكشف الكاتب أن فيسبوك ماسنجر يعد من بين أحد هذه التطبيقات الخطيرة لأنه لا يوفر تشفيرا بين الطرفي المحادثة. بالإضافة إلى ذلك يحصد متصفح غوغل كروم الكثير من البيانات حول نشاطك على الإنترنت، الأمر الذي دفع صحيفة واشنطن بوست إلى تصنيف هذا المتصفح على أنه "برنامج تجسس".

التطبيقات التي تكون "مجانية" ولكنها ليست كذلك في الحقيقة

بيّن الكاتب أنه لا يوجد تطبيق مجاني حقا، فنحن ندفع ثمنه بطريقة ما. إذا لم ندفع النقود مقابل التطبيق، فإننا ندفع ثمنه باستخدام بياناتنا التي تعتبر ذات قيمة كبيرة لبعض صانعي التطبيقات. وهذه القيمة مستمدة من قدرتهم على تسييل بياناتنا، سواء كان ذلك يعني استخدامها لاستهدافنا مباشرة عن طريق الإعلانات أو بيعها إلى شركات تستغل معلوماتنا الشخصية.

تطبيقات تحويل الوجه مثل "فيس أب" قد تستخدم بياناتنا لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (مواقع التواصل)

وتستمد تطبيقات أخرى قيمة من بياناتنا باستخدامها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. لذلك، ينبغي عليك الابتعاد عن تطبيقات مثل الشبكة الافتراضية الخاصة "المجانية"، أو تطبيقات المصباح، أو تطبيقات تحويل الوجه مثل "فيس أب" و"أفر".

التطبيقات التي تجعلك تنفق الأموال

إذا كنت تريد أن تكون أكثر مسؤولية من الناحية المالية في عام 2020، فقد حان الوقت للتخلي عن التطبيقات التي تجعلك تنفق الأموال مثل "وول مارت" و"أمازون" و"إيباي". ولكن هناك العديد من التطبيقات الأكثر خطورة، والتي عادة ما تكون في شكل ألعاب "مجانية للتشغيل" ولكنها محملة بمشتريات باهظة الثمن داخل التطبيق.

لعبة كاندي كراش من الألعاب المجانية للتشغيل لكنها تتضمن مشتريات داخل التطبيق (بيكسابي)

فقد صُمّمت طريقة اللعب في هذه التطبيقات لتحفيزك على القيام بعمليات شراء متعددة داخل التطبيق لتحقيق تقدم سريع في اللعبة التي أدمنت عليها. ومن بين هذه الألعاب "فورت نايت" و"كاندي كراش جيلي ساغا" و"بوكيمون غو".

التطبيقات التي تجعلك تعمل 24/7

أورد الكاتب أن تطبيقات مثل "سلاك" و"مايكروسوفت أوفيس" و"مستندات غوغل" و"سكايب" تعد أدوات قوية يمكن أن تساعدنا في أن نكون أكثر إنتاجية. ومع ذلك، يمكنها أيضا أن تتسبب في التأخر في البقاء في المكتب. لكن حذف هذه التطبيقات من الهواتف قد يكون خطوة غير عملية بالنسبة لبعض الأشخاص بسبب اعتمادهم عليها لكسب معاشهم.

إذا لم تتمكن من التخلص من مايكروسوفت أوفيس ومستندات غوغل فعليك برمجة إشعاراتها وجعلها تغلق بعد السادسة مساء (مواقع التواصل)

لذلك، إذا لم تتمكن من التخلص من هذه التطبيقات، فعليك على الأقل برمجة إشعاراتها وجعلها تُغلق بعد الساعة السادسة مساء. أو الأفضل من ذلك، يمكنك تحميل هذه التطبيقات على جهاز محمول منفصل مخصص للعمل، مثل هاتف ذكي آخر أو جهاز لوحي آخر، بحيث لا يكون إلى جانبك طوال المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع.