على خطى الصين.. بوتين يحظر بيع الأجهزة الإلكترونية التي لا تحوي تطبيقات روسية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين على تشريع يلزم جميع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأجهزة التلفزيون الذكية التي تباع في البلاد بتركيب البرامج الروسية مسبقا وبشكل إلزامي.
واجه القانون -الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز من العام المقبل- مقاومة من قبل بعض تجار تجزئة الإلكترونيات الذين يقولون إن التشريع تم تبنيه دون استشارتهم.
وقدم هذا القانون كوسيلة لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية على التنافس مع الشركات الأجنبية، ومنع المستهلكين من الاضطرار إلى تنزيل البرامج عند شراء جهاز جديد.
وتهيمن الشركات الأجنبية -بما فيها آبل وسامسونغ وهواوي- على سوق الهواتف المحمولة في البلاد.
وقال التشريع الذي وقعه بوتين إن الحكومة ستصدر قائمة بالتطبيقات الروسية التي ستحتاج إلى تثبيتها على الأجهزة المختلفة.
يُذكر أن روسيا أدخلت قوانين الإنترنت الأكثر صرامة السنوات الأخيرة، والتي تتطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث، وخدمات الرسائل لمشاركة مفاتيح التشفير مع خدمات الأمن والشبكات الاجتماعية لتخزين بيانات المستخدم على خوادم في البلاد.
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