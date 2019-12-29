بعد سعي فيسبوك لطرح عملتها هناك.. رئيس سويسرا يرى المشروع فاشلا

أعلن رئيس فيسبوك عن نيته إطلاق العملة الرقمية "ليبرا" في سويسرا، حيث يرى فيها دولة تتمتع بلوائح تنظيمية مناسبة لهذا النوع من النشاطات المالية، ولكن الرئيس السويسري المنتهية ولايته وزير المالية أولي مورير كان له رأيا مخالفا.

وقال مورير في تصريح لمحطة البث الإذاعي السويسري "لا أعتقد أن ليبرا لها فرصة للنجاح في شكلها الحالي، لأن البنوك المركزية لن تقبل سلة العملات التي تقوم عليها"، وأضاف "المشروع بهذا الشكل، نستطيع أن نقول إنه فشل".

وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها فيسبوك وستصدرها وتنظمها جمعية ليبرا في جنيف، مخاوف بين المنظمين والسياسيين، تتراوح من الخصوصية إلى قدرتها على التأثير في السياسة النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

وقال المسؤولون الذين يديرون المشروع -ومنهم ديفيد ماركوس أحد مؤسسي موقع فيسبوك- إن العقبات التنظيمية قد تؤدي إلى تأجيل الإطلاق بعد الموعد المقرر في يونيو/حزيران.

ويتم دعم العملة المشفرة باحتياطي من الأصول، مثل الودائع المصرفية والديون الحكومية التي تحتفظ بها شبكة من الأمناء، ويهدف هذا الهيكل إلى تعزيز الثقة وتجنب تقلبات الأسعار التي تعاني منها العملات المشفرة الأخرى.