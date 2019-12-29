بشروط.. مصر تقر اندماج أوبر وكريم

قال جهاز حماية المنافسة المصري اليوم الأحد إنه أقر استحواذ شركة أوبر لتطبيقات حجز سيارات الأجرة على شركة كريم المنافسة لها على المستوى الإقليمي بعد موافقته على مجموعة من الالتزامات اقترحتها أوبر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي بعد محادثات متقطعة استمرت بين الشركتين لأكثر من تسعة أشهر، مما حقق لأوبر دعما كانت في أشد الحاجة إليه بعد سلسلة من انسحابات المستثمرين منها في الخارج.

ومن المتوقع أن تستكمل الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بناء على موافقات السلطات التنظيمية المعنية في دول عدة أبرزها مصر.

مصر السوق الأكبر

وتعد مصر أكبر سوق لخدمات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط بفضل عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

وقال متحدث باسم أوبر "نرحب بقرار جهاز حماية المنافسة المصري اعتماد استحواذ أوبر الوشيك على كريم. وسيحقق اندماج أوبر وكريم نتائج استثنائية للمستخدمين والسائقين والمدن في مختلف أنحاء مصر".

وبمقتضى سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها أوبر للجهاز، وافقت الشركة على التخلي عن البنود الحصرية مع الشركاء والوسطاء وتقليل شروط الدخول إلى السوق.

وسترشح أوبر مشرفا مستقلا لمراقبة الأداء يوافق عليه الجهاز لضمان الالتزام بالتعهدات. وستطلع أوبر المشرف المستقل شهريا على عينات عشوائية من بيانات رحلاتها لضمان الالتزام.

ويتعين الالتزام بالتعهدات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ أو عندما تصل شركة أو أكثر من الشركات العاملة بتطبيقات خدمات نقل الركاب إلى تحقيق نسبة 20% بصفة منفردة أو نسبة 30% مجتمعة في مناطق متداخلة لا تشمل القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين في مصر.

وباستبعاد زيادات الأسعار في الساعات التي يبلغ فيها الطلب ذروته بما يفوق العرض والعروض الترويجية، ستقصر أوبر الزيادات السنوية في تعريفاتها بخلاف تكاليف التضخم على 20% لخدمتي "أوبر إكس" و"كريم غو" أكثر الخدمات شيوعا في مصر.

كما ستقتصر زيادة الأسعار في حالات ذروة الطلب على خدمتي أوبر إكس وكريم غو على 2.5 مرة. وستطبق أسعار الذروة على نسبة لا تتجاوز 30% من الرحلات السنوية للخدمتين كحد أقصى.