باستثمارها في التكنولوجيا والسياحة: هل ستكون قطر قوة تكنولوجية جديدة قيد التطور؟

تعدّ قطر الدولة الإسلامية الوحيدة الملتزمة التزاما كاملا بأن تصبح وجهة سياحية عالمية ومركزا للتنمية العلمية، وفقا لتقرير نشره موقع غلوبال فيلاج سبايس.

ويقول الموقع إن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في قطر منصور آل محمود صرح بأن الصندوق يسعى لزيادة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا التي لم تتأثر بالتدهور الأخير الذي شهده القطاع. وتتجلى جهود قطر في الظهور كدولة إسلامية حديثة بطرق مختلفة.

من جهته، أخبر آل محمود الصحفيين في الدوحة أن "جهاز قطر للاستثمار سيواصل الاستثمار في التكنولوجيا لأنها تمثل القطاع الأكثر أهمية في الوقت الراهن".

وأضاف آل محمود قائلا "نعتقد أننا نعاني من عقدة النقص. لذلك، نحاول اللحاق بالركب". في الواقع، عززت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استثماراتها في هذا القطاع بعد إنفاقها في السابق لمليارات الدولارات على الممتلكات التذكارية مثل العقارات في لندن والحصص في البنوك العالمية.

وأفاد الموقع بأن جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك أصولا تبلغ قيمتها حوالي 320 مليار دولار، وظف تريستان لاكروا، وهو وكيل صفقات في "بنك أوف أميركا"، بهدف تعزيز مبادراته تجاه التكنولوجيا، وذلك وفقا لما أخبر به أشخاص مطلعون على الموضوع، موقع بلومبيرغ في سبتمبر/أيلول الماضي.

في الواقع، استثمر جهاز قطر للاستثمار في شركات من بينها شركة "فورسكوير" والشركة المختصة في التكنولوجيا الحيوية "روبيوس ثيرابوتيكس" وشركة "هومولوجي ميديسين" وشركة "ثوت سبوت" وشركة "غرايل"، كجزء من توسيع وحدة رأس ماله الاستثماري، على حد تعبير أشخاص مطلعين على الموضوع.