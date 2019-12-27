الجانب المظلم للتقنية.. غارديان تكشف خبايا وادي السيليكون

حيال هذا الشأن، قال زوكربيرغ -لعضوة الكونغرس رشيدة طليب- إن هذا لا يتعلق بمساعدة السياسيين، بل يتعلق بالتأكد من أن الناس يمكنهم أن يروا بأنفسهم ما يقوله الساسة حقا.

وأوردت الكاتبة أنه منذ انتخابات عام 2016، سمحت فيسبوك للمرشحين باقتناء ما "الإعلانات المظلمة" التي لا يمكن أن تراها إلا شريحة ضيقة مستهدفة من الناخبين، حيث وعدت فيسبوك بتوفير قدر أكبر من الشفافية من خلال إنشاء أرشيف سياسي خاص بالإعلانات.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، عرضت حملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي (دونالد ترامب) أكثر من 16 ألف إعلان مختلف على شبكة فيسبوك. وهذا أسبوع واحد فقط، لمرشح واحد فحسب، وعلى موقع فيسبوك فقط، ناهيك عن المواقع الأخرى، مما يعني أنه في أي لحظة، ستشمل حملة ترامب ما بين ألف وخمسة آلاف إعلان مختلف يقع عرضها جميعا في وقت واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الإعلانات عبارة عن صيغ بسيطة تدور حول موضوع واحد، وتستهدف شرائح ضيقة من الناخبين بأساليب غير شفافة.

ويكشف غياب الشفافية في بعض النواحي عن خيانة الأمانة في ادعاءات زوكربيرغ، الذي يحرص على تأكيد أن موقع فيسبوك يدعم العملية الديمقراطية من خلال السماح للناس بـ "رؤية ما يقوله الساسة".