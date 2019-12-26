إذا كنت من عشاق هواوي.. فانظر تحسينات هاتفها المطوي مايت إكس

أعلنت شركة هواوي إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي مايت إكس خلال العام المقبل، وأوضحت الشركة الصينية أن النموذج الجديد سيتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع.

وقد أطلقت الشركة الصينية هاتفها المطوي مايت إكس في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي نظير تكلفة تبلغ 2400 دولار، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي المطوي على معالج "كيرين 980" ومودم الجيل الخامس "بالونغ 5000".

ويزخر هاتف هواوي مايت إكس الحالي بشاشة قياس 8 بوصات تعمل بدقة 2480×2200 بكسل، ولا تزيد حافة الشاشة على 5.4 مليمترات، وعندما يكون الهاتف الذكي في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسية تكون بقياس 6.6 بوصات وتعمل بدقة 2480×1148 بكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها المطوي من خلال بطارية 4500 ملي أمبير/ساعة موجودة في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 مليمترا، مع دعم تقنية الشحن السريع "سوبر تشارج" الجديدة، والتي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية الهاتف مايت إكس بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.