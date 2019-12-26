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هذه الأداة المجانية تخلصك من البرامج الإعلانية

أداة "آد دبليو كلينر" المجانية ترصد أي برنامج أو إعدادات على الحاسوب لا يرغب فيها المستخدم وتزيلها (مواقع التواصل)
أداة "آد دبليو كلينر" المجانية ترصد أي برنامج أو إعدادات على الحاسوب لا يرغب فيها المستخدم وتزيلها (مواقع التواصل)

في بعض الأحيان قد يلاحظ المستخدم تغير الصفحة الرئيسية في متصفح الويب، ويعتبر ذلك أبسط الأمثلة على البرامج الضارة أو ما يفعله القراصنة، حيث يتم إقناع المستخدم بفحوى بعض العروض المشبوهة أو الإعلانات المشكوك فيها، وتعرف البرامج الضارة التي تقف خلف هذه التغييرات باسم البرامج الإعلانية "آدوير" (Adware).

ونظرا لأن برامج مكافحة الفيروسات العادية لا ترصد هذه الفئة من البرمجيات الضارة فمن الأفضل الاستعانة بالأدوات الخاصة، مثل برنامج "آد دبليو كلينر" (Adwcleaner) المجاني عندما تظهر مثل هذه المشكلات، كما ينصح الخبراء باستعمال هذه الأداة الصغيرة لفحص الحاسوب من وقت إلى آخر.

وفي وضع الفحص تقوم أداة "آد دبليو كلينر" برصد أي برنامج أو إعدادات على الحاسوب قد لا يرغب فيها المستخدم، وفي الخطوة التالية أو ما يعرف بوضع التنظيف تتم إزالة البرامج الإعلانية وإعادة تعيين الإعدادات المشكوك فيها.

المصدر : الألمانية
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