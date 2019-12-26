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كيفية إزالة البيانات بأمان من وسائط التخزين

بالنسبة لأقراص "أس أس دي" فإنه لا يكفي حذف البيانات عن طريق سلة المهملات أو إجراء تهيئة للقرص الصلب (الألمانية)
بالنسبة لأقراص "أس أس دي" فإنه لا يكفي حذف البيانات عن طريق سلة المهملات أو إجراء تهيئة للقرص الصلب (الألمانية)

يتعين على المستخدم التأكد من إزالة البيانات بأمان من الأقراص الصلبة التقليدية أو أقراص الحالة المصمتة (أس أس دي) قبل بيعها أو التخلي عنها للآخرين، ويسري ذلك أيضا على الحواسيب المكتبية والمحمولة.

ومن الأمور المهمة التي يجب مراعاتها أن إجراءات إزالة البيانات من الأقراص الصلبة التقليدية لا تتناسب مع إزالة البيانات من أقراص الحالة المصمتة بأمان، ولا يكفي معها على الإطلاق حذف البيانات ببساطة من نظام التشغيل عن طريق سلة المهملات أو إجراء تهيئة للقرص الصلب.

وأشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني إلى أنه يمكن للمستخدم الاعتماد على البرامج الخاصة مثل "دي بي أي أن" لإزالة البيانات بأمان من الأقراص الصلبة التقليدية (أتش دي دي) ذات أقراص التخزين المغناطيسية، وذلك من خلال إجراء الكتابة على الأقراص سبع مرات.

ويختلف الأمر عند إزالة البيانات من أقراص الحالة المصمتة أو الأقراص الصلبة التي تجمع بين تقنيتي التخزين وتعرف باسم "أس أس أتش دي"، حيث يتعين على المستخدم هنا تنفيذ أمر الحذف الآمن "سيكيور إريس" (Secure Erase) والذي يشغل روتين الحذف المخزن على القرص الصلب، والذي يتضمن أيضا نطاقات الذاكرة التالفة.

وإذا تعذر استعمال برنامج الحذف الآمن مع برنامج الإدارة للشركة المنتجة للأقراص الصلبة فإن المكتب الاتحادي ينصح باستعمال برامج بديلة، مثل أداة "بارتد ماجيك" (Parted Magic).

المصدر : الألمانية
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