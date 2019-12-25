بطريق الخطأ.. سان فرانسيسكو تحظر على موظفي المدينة استخدام آيفون

جعلت سان فرانسيسكو من غير القانوني على موظفي المدينة استخدام آيفون بتقنية هوية الوجه (فايس آي دي) بعدما حظرت استخدام تقنية التعرف على الوجه في مايو/أيار. واضطرت المدينة لتعديل القانون الأسبوع الماضي لجعل استخدام آيفون قانونيا.

وهي ليست المدينة الوحيدة التي اكتشفت هذه المشكلة عند فرض حظر يهدف إلى منع الاستخدام العشوائي لتقنية التعرف على الوجه بالشوارع للمراقبة العامة أو الخاصة بالشركات.

فبعد أن وضعت سان فرانسيسكو في مايو/أيار ضوابط جديدة، بما في ذلك فرض حظر على استخدام التعرف على الوجه بأنظمة مراقبة البلدية، بدأ موظفو المدينة تقييم ما تملكه المدينة بالفعل من هذه التقنية، وأدركوا بسرعة أنها تمتلك الكثير من تقنية التعرف على الوجه، ومعظمها في جيوب العمال.

فأصبح محظورا لدى أجهزة آيفون التي تصدرها المدينة والمزودة بميزة "هوية الوجه" لفك قفل الهاتف، حتى لو تم تعطيل الميزة، وفقا لما أفاد به لي هيبنر أحد مساعدي المشرف آرون بيسكين عضو مجلس المشرفين المحليين الذي قاد الحظر.

ونتيجة لذلك صوّت مشرفو سان فرانسيسكو على تعديل قانونهم للسماح باستخدام آيفون مع تقنية "هوية الوجه". وتسمح التعديلات للوكالات البلدية بالحصول على منتجات بمزايا التعرف على الوجه -بما في ذلك هواتف آيفون- طالما كانت الميزات الأخرى ضرورية للغاية ولا توجد لها بدائل عملية. لكن الحظر على استخدام التعرف على الوجه لا يزال ساريا، حيث يحظر على عمال المدينة استخدام "هوية الوجه".