عمال مستودعات بأمازون يحتجون ضد أعمال "تقصم الظهر"

انسحب أكثر من ثلاثين عاملا في مستودعات شركة أمازون بمدينة ساكرامنتو الأميركية من العمل صباح أمس، مطالبين بإجازة مدفوعة الأجر.

ففي حدود الساعة 2:45 فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، ترك 36 عاملا -من إجمالي نحو مئة عامل في المناوبة- العمل قبل الموعد بساعتين بعدما قرؤوا رسالة موجهة إلى الإدارة بصوت عال.

وأعلنوا في الرسالة مطالبهم بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر، والاجتماع مع الإدارة لمناقشة مخاوفهم، وفقا لما نقله موقع ريكود، المعنيّ بشؤون التقنية، عن أحد العمال بالموقع.

ولا يحصل هؤلاء العمال -الذين يقولون إنهم يحملون مئات الطرود يوميا في عمل "يقصم الظهر"- على أي إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

ويأتي انسحاب العمال من العمل بعد أسابيع على مزاعم عمال، بأن الإدارة تجاهلت مطالبهم للاجتماع مع قيادات حول هذه القضية.

وحتى الآن، عمم العمال عريضة داخلية وعامة وحصلوا على أكثر من أربعة آلاف توقيع. وتم تنظيم هذا الإجراء من قبل مجموعة من العمال في الموقع، يطلقون على أنفسهم لقب "اتحاد أمازونيي ساكرامنتو"، وقد قادوا حملة ناجحة في الماضي لإعادة العديد من زملائهم إلى العمل.

ويعد الانسحاب الأخير من العمل تصعيدا في التوتر العمالي في شبكة أمازون المتنامية لمراكز تسليم الأميال الأخيرة، وهو مستودعات أصغر يقوم فيها العمال بإعداد الطرود التي يتم إرسالها بعد ذلك إلى منازل العملاء.

ويحظر على معظم العمال في موقع ساكرامنتو -كما هي الحال مع العاملين في محطات التوصيل الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية- العمل أكثر من ثلاثين ساعة في الأسبوع.