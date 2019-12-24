أوبر تتطلع لبدء تشغيل خدمة التاكسي الطائر بحلول عام 2023

تطمح شركة أوبر الأميركية -صاحبة تطبيق أوبر لطلب سيارات أجرة- لنقل خدمتها إلى المجال الجوي بحلول عام 2023، بعد أن قدمت موعد إطلاق خدمة التاكسي الطائر الخاصة بها "أوبر أير".

فقد أعلنت أوبر عن شراكة مع شركة الطيران "جوبي أفييشن" -ومقرها كاليفورنيا- ضمن خطط لاستخدام جميع الطائرات التي تعمل بالكهرباء، والمعروفة باسم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (e-VTOL)، لنقل ما يصل إلى أربعة مسافرين على ارتفاعات منخفضة ومسافات قصيرة ضمن رحلات بين المدن مثل لوس أنجلوس ولاس فيغاس.

ويعرف عن جوبي احتفاظها بسرية النماذج الأولية من تاكسيها الطائر، وكذلك حصولها على مبلغ تمويل جيد من الذراع الاستثمارية لشركة جت بلو وتويوتا العام الماضي. والآن عادت جوبي إلى الواجهة مجددا بصفتها أول شركة صناعة طائرات توقع اتفاقية تنضم بموجبها إلى خطط أوبر الجوية. ويفترض أن تكون رحلات طائرات جوبي هادئة وصديقة للبيئة وفعالة، باعتبارها كهربائية بالكامل.

ووفقا للخطط الحالية، فإن أول ثلاث مدن ستشهد خدمات التاكسي الطائر لأوبر هي دالاس ولوس أنجلوس الأميركيتان وملبورن الأسترالية، حيث ستبني الشركة موانئ جوية بحلول عام 2023، على أن تبدأ اختبارات الطيران العام المقبل.

ويشير موقع "مشابل" المعنيّ بشؤون التقنية، إلى أن سماء التاكسي الكهربائي الطائر مزدحمة بشركات ناشئة مثل "ليليوم فينغ" وخطتها المسماة "فوق الزحام" أو "Above traffic"، لكن أوبر تزعم أن خبرتها في خدمة مشاركة الركوب تعني أن ما ستقدمه سيتخطى بأميال سائر المنافسين مع تطبيق "أير سبيس سبّورت" (Airspace support) الذي يماثل تطبيق أوبر لكن في المجال الجوي.

لكن مع ذلك، لا يتوقع أن تكون أجرة تاكسي أوبر الطائر رخيصة، فرحلة لمسافة عشرين ميلا (نحو 32 كيلومترا) قد تكلف نحو مئة دولار، وهو مبلغ باهظ لمجرد التحليق فوق الازدحام المروري.