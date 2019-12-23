دعم ويندوز 7 سينتهي منتصف يناير المقبل.. كيف تمضي قدما أو تستمر معه؟
إذا كنت لا تزال تستخدم ويندوز 7، فقد حان الوقت للمضي قدما والترقية إلى ويندوز 10، لأنك ستحصل على آخر تحديث أمني لذلك الإصدار -الأكثر تفضيلا لدى نظام التشغيل الشهير- في 14 يناير/كانون الثاني 2020، (ما لم تدفع شركتك مقابل الدعم الممتد) كما ستوقف مايكروسوفت (على الأرجح) دعم برنامج مكافحة الفيروسات المجاني "سيكوريتي إسينتشيال".
لذلك مع اقترابنا من عام 2020، فإن حواسيب ويندوز 7 ستصبح أكثر عرضة للإصابة بالبرمجيات الخبيثة، وأي ثغرات مدفونة عميقا في جذور النظام قد تطفو على السطح ومن المؤكد أنه لن يتم إصلاحها.
ولا يعد ما سبق أمرا جيدا لنحو 28% من مستخدمي ويندوز الذين لا يزالون يستخدمون ويندوز 7، الذي صدر أول مرة في 2009، فإذا كنت من ضمنهم، فيتوجب عليك الترقية إلى ويندوز 10، آخر نظام تشغيل لشركة مايكروسوفت، وعلى الأغلب فإن جهازك سيدعم هذا النظام، رغم أنك قد تضطر إلى التخلي عن بعض البرامج.
كيفية الترقية إلى ويندوز 10 مجانا
إليك هذا السر الصغير، بحسب موقع تومز غايد المعنيّ بشؤون التقنية، فما دمت تملك نسخة أصلية من ويندوز 7 وتحتفظ بمفتاح الترخيص، فستتمكن على الأرجح من ترقية جهازك إلى ويندوز 10 مجانا من خلال تنزيل وتشغيل أداة "تثبيت ويندوز 10" الخاصة بمايكروسوفت.
وتتضمن منتديات مايكروسوفت تعليمات بشأن كيفية القيام بذلك، كما يقدم موقع "بليبنغ كومبيوتر" تعليمات أوفى بهذا الشأن. ويقول موقع "بليبنغ كومبيوتر" إن عليك اختيار أن تُبقي جميع ملفاتك وتطبيقاتك كي تحصل على الترقية المجانية، لكن منتديات مستخدمي مايكروسوفت تقول إنك تحتاج فقط مفتاح ترخيص ويندوز الحالي.
|ويندوز 7 يعتبر نظام التشغيل المفضل لكثير من مستخدمي ويندوز ولا يزال الكثيرون يستخدمونه الآن منذ طرحه في 2009 (مواقع التواصل)
كيف تستمر في العمل مع ويندوز 7؟
إذا قررت أنك ستواصل العمل مع ويندوز 7 بعد تاريخ 14 يناير/كانون الثاني المقبل فسيتوجب عليك اتخاذ بعض الاحتياطات.
قم بتحديث كل شيء على جهازك عندما تطرح مايكروسوفت آخر حزمة تحديث لويندوز 7 يوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني، لأن ذلك سيكون فرصتك الأخيرة لضمان أن ويندوز وبقية برامج مايكروسوفت الأخرى آمنة قدر المستطاع.
ثبت أحد أفضل برامج مكافحة الفيروسات المتوفرة، إذ ستنهي مايكرسوفت دعم برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بها لنظام ويندوز 7، وسيكون عليك البحث عن بديل آخر.
ألغ تثبيت متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر من جهازك، فهو يتضمن ثغرات أمنية كبيرة، واستخدم عوضا عنه متصفح غوغل كروم أو متصفح موزيلا فايرفوكس.
وعليك أن تتخلى عن حزمة مايكروسوفت أوفيس وأي من مكوناتها، مثل تطبيقات وورد وأكسل وآوتلوك. وتحول إلى حزمة غوغل المكتبية أو حزمة ليبر أوفيس مفتوحتي المصدر. ومن أجل بديل عن آوتلوك حاول استخدام جيميل أو ثندربيرد.
ثم عطل استخدام جافا ومشغل أدوبي فلاش في متصفحات الإنترنت على جهازك، نظرا للثغرات العديدة التي تم ويتم اكتشافها في هذين البرنامجين اللذين يعتبران هدفا مفضلا لصائدي الثغرات من مجرمي الإنترنت.
وأخيرا عليك إنشاء حساب مستخدم محدود لنفسك، واستخدمه من أجل المهمات اليومية على حاسوبك بدلا من حساب المدير الذي أنشأته في الأصل، فالحسابات المحدودة تعني إصابات محدودة بالبرمجيات الخبيثة.