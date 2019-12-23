دعم ويندوز 7 سينتهي منتصف يناير المقبل.. كيف تمضي قدما أو تستمر معه؟

إذا كنت لا تزال تستخدم ويندوز 7، فقد حان الوقت للمضي قدما والترقية إلى ويندوز 10، لأنك ستحصل على آخر تحديث أمني لذلك الإصدار -الأكثر تفضيلا لدى نظام التشغيل الشهير- في 14 يناير/كانون الثاني 2020، (ما لم تدفع شركتك مقابل الدعم الممتد) كما ستوقف مايكروسوفت (على الأرجح) دعم برنامج مكافحة الفيروسات المجاني "سيكوريتي إسينتشيال".

لذلك مع اقترابنا من عام 2020، فإن حواسيب ويندوز 7 ستصبح أكثر عرضة للإصابة بالبرمجيات الخبيثة، وأي ثغرات مدفونة عميقا في جذور النظام قد تطفو على السطح ومن المؤكد أنه لن يتم إصلاحها.

ولا يعد ما سبق أمرا جيدا لنحو 28% من مستخدمي ويندوز الذين لا يزالون يستخدمون ويندوز 7، الذي صدر أول مرة في 2009، فإذا كنت من ضمنهم، فيتوجب عليك الترقية إلى ويندوز 10، آخر نظام تشغيل لشركة مايكروسوفت، وعلى الأغلب فإن جهازك سيدعم هذا النظام، رغم أنك قد تضطر إلى التخلي عن بعض البرامج.

كيفية الترقية إلى ويندوز 10 مجانا

إليك هذا السر الصغير، بحسب موقع تومز غايد المعنيّ بشؤون التقنية، فما دمت تملك نسخة أصلية من ويندوز 7 وتحتفظ بمفتاح الترخيص، فستتمكن على الأرجح من ترقية جهازك إلى ويندوز 10 مجانا من خلال تنزيل وتشغيل أداة "تثبيت ويندوز 10" الخاصة بمايكروسوفت.

وتتضمن منتديات مايكروسوفت تعليمات بشأن كيفية القيام بذلك، كما يقدم موقع "بليبنغ كومبيوتر" تعليمات أوفى بهذا الشأن. ويقول موقع "بليبنغ كومبيوتر" إن عليك اختيار أن تُبقي جميع ملفاتك وتطبيقاتك كي تحصل على الترقية المجانية، لكن منتديات مستخدمي مايكروسوفت تقول إنك تحتاج فقط مفتاح ترخيص ويندوز الحالي.