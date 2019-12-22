لحماية خصوصيتك.. تحقق من خدمة تسجيل الدخول بواسطة فيسبوك

هناك العديد من مواقع الويب التي توفر للمستخدم وظيفة عملية تتمثل في إمكانية تسجيل دخولها بواسطة بيانات الدخول الخاصة بشبكة فيسبوك بدل إجراءات التسجيل الطويلة، ولكن سرعان ما ينسى المستخدم الصفحات التي قام بتسجيل الدخول إليها.

ولذلك تنصح مجلة "بي سي جو" الألمانية بضرورة التحقق من ملفك الشخصي (بروفايلك) على فيسبوك بصورة منتظمة؛ نظرا لأن مثل هذه الخدمات تتمكن من الوصول إلى الملف الشخصي والاطلاع على الاسم وصورة هذا الملف، وربما قد تصل إلى قائمة الأصدقاء والمحتويات، التي حازت على إعجاب المستخدم.

وللتحكم في إمكانية وصول مثل هذه الخدمات يمكن للمستخدم تصفح قائمة الإعدادات حتى قائمة "التطبيقات ومواقع الويب"، وفي الصفحة التالية يتم تحت بند "نشط" إظهار مواقع الويب والتطبيقات التي تم تسجيل الدخول فيها بواسطة بيانات فيسبوك، وعندئذ يمكن للمستخدم تقييد وصول هذه الخدمات إلى معلومات معينة أو إزالتها على الفور، إذا لم يعد بحاجة إليها.

وينتقد عادة خبراء أمان تكنولوجيا المعلومات خدمات تسجيل الدخول التي توفرها شركتا غوغل وآبل إلى جانب فيسبوك؛ نظرا لأنها قد تتيح للقراصنة إمكانية الوصول إلى خدمة تسجيل الدخول وإحداث أضرار جسيمة بسبب الوصول إلى جميع الخدمات التي قام المستخدم بتسجيل الدخول بها.

وعند استعمال وظيفة تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، التي تعرف أيضا باسم التسجيل المبسط لدى شبكة فيسبوك أو الشركات الأخرى، فإنه يتعين على المستخدم تأمين الحساب بأفضل صورة ممكنة من خلال اعتماد كلمة مرور صعبة تضم ثماني علامات على الأقل، من بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة ورموز خاصة.

وتعمل وظيفة المصادقة ثنائية العامل على توفير أفضل حماية لحسابات الويب، ويتم تعيينها في إعدادات الأمان بشبكة فيسبوك، وهنا يتعين على المستخدم إدخال رقم (كود) ثان إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادة يتم إرسال هذا الكود الإضافي عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو يتم إنشاؤها بواسطة تطبيق خاص.