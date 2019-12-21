تجنّب الأعمال التالية على شبكات الواي فاي المتاحة بالأماكن العامة

قد تبدو شبكة الواي فاي العامة والمجانية مثل تلك المتاحة في المطارات والفنادق والمطاعم والمقاهي في ظاهرها نعمة، لكن استخدامها ينطوي على مخاطر عديدة، مما يستوجب الحذر لحماية المعلومات من المتسللين.

وقالت الكاتبة كاثرين ماكنلي في تقرير نشرته مجلة ريل سيمبل الأميركية، إن ناشر برنامج الأمان كاسبرسكاي لاحظ أن المتسللين بإمكانهم التغلغل في الشبكة التي تتصل بها، مما يتيح لهم التقاط أي معلومات ترسلها عبر الإنترنت، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المالية وأسماء المستخدمين وكلمات المرور.

ونصحت الكاتبة بالحذر من كل شيء أثناء وجودك على شبكة واي فاي عامة، وأوصت باستخدام شبكة افتراضية خاصة وتثبيت ماسح للبرامج الضارة مثل "نورتن سكيور في بي أن" أو "مالوير بايتس" لتوخي مزيد من الحذر.

وأضافت نقلا عن كاسبرسكاي أنه يمكن للمستللين أيضا استخدام شبكة الواي فاي العامة وغير الآمنة لاستهداف الحاسوب المحمول أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي عن طريق برامج ضارة، مشددة على ضرورة تجنب الأمور السبعة التالية للحفاظ على سلامة المعلومات:

1- التحقق من قانونية الواي الفاي

أوضحت الكاتبة أن المتسللين قد ينشِئون نقاط اتصال بالواي فاي مزيفة باستخدام أسماء مشابهة للموقع الذي يوفر خدمة الواي فاي المجانية، مما يسمح لهم باعتراض المعلومات الخاصة للمستخدم.

وتوضح أن أفضل طريقة للتأكد من أنك على الشبكة الصحيحة هي التحدّث مع موظّف والحصول على اسم الاتصال وعنوان بروتوكول الإنترنت وكلمة المرور.

2- لا تستخدم شبكة غير آمنة إذا كان هناك بديل آمن

تحتاج شبكة الواي فاي الآمنة إلى كلمة مرور للاتصال أو الموافقة على الشروط القانونية أو إنشاء حساب، وقد تتطلب بعض الشبكات المؤمنة دفع رسوم أو شراء شيء ما من المتجر قبل أن يعطيك الموظّفون كلمة المرور.