تجنّب الأعمال التالية على شبكات الواي فاي المتاحة بالأماكن العامة
قد تبدو شبكة الواي فاي العامة والمجانية مثل تلك المتاحة في المطارات والفنادق والمطاعم والمقاهي في ظاهرها نعمة، لكن استخدامها ينطوي على مخاطر عديدة، مما يستوجب الحذر لحماية المعلومات من المتسللين.
ونصحت الكاتبة بالحذر من كل شيء أثناء وجودك على شبكة واي فاي عامة، وأوصت باستخدام شبكة افتراضية خاصة وتثبيت ماسح للبرامج الضارة مثل "نورتن سكيور في بي أن" أو "مالوير بايتس" لتوخي مزيد من الحذر.
وأضافت نقلا عن كاسبرسكاي أنه يمكن للمستللين أيضا استخدام شبكة الواي فاي العامة وغير الآمنة لاستهداف الحاسوب المحمول أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي عن طريق برامج ضارة، مشددة على ضرورة تجنب الأمور السبعة التالية للحفاظ على سلامة المعلومات:
1- التحقق من قانونية الواي الفاي
أوضحت الكاتبة أن المتسللين قد ينشِئون نقاط اتصال بالواي فاي مزيفة باستخدام أسماء مشابهة للموقع الذي يوفر خدمة الواي فاي المجانية، مما يسمح لهم باعتراض المعلومات الخاصة للمستخدم.
وتوضح أن أفضل طريقة للتأكد من أنك على الشبكة الصحيحة هي التحدّث مع موظّف والحصول على اسم الاتصال وعنوان بروتوكول الإنترنت وكلمة المرور.
2- لا تستخدم شبكة غير آمنة إذا كان هناك بديل آمن
تحتاج شبكة الواي فاي الآمنة إلى كلمة مرور للاتصال أو الموافقة على الشروط القانونية أو إنشاء حساب، وقد تتطلب بعض الشبكات المؤمنة دفع رسوم أو شراء شيء ما من المتجر قبل أن يعطيك الموظّفون كلمة المرور.
|استخدام الشبكات غير الآمنة في الأماكن العامة محفوف بمخاطر الاختراق (غيتي)
3- لا تتسوّق عبر الإنترنت
يتطلب الاتصال بواي فاي غير آمن للتسوّق تسجيل الدخول إلى المتجر وإدخال معلومات بطاقتك الائتمانية لإجراء عملية شراء، ومن المحتمل أن تكون قد أعطيت معلوماتك للمتسللين الذين قد يستغلونها في الاتصال نفسه، لذلك ينبغي أن تمتنع عن إجراء أي صفقة حتى تستطيع التسوق من خلال شبكة آمنة.
4- تجنب التحقق من حسابك المصرفي
أكّدت الكاتبة على أهمية إضافة ميزات أمان أخرى لأي حسابات مالية مثل المصادقة بعامليْن التي تصعّب على اللصوص الوصول إلى معلوماتك، وقالت إن كل ما على المستخدم فعله هو التحقق من رسالة نصية أو تطبيق مصادقة للحصول على رمز مخصّص.
5- لا تلج إلى مواقع الويب التي تبدأ بـ"//:http"
أوصى موقع "تريب سافي" المستخدمين عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم بالتأكد من أن عنوان موقع الويب يبدأ بـ "//:https" أو يعرض رمز قفل في شريط عنوان الموقع، مما يعني أن الموقع مشفر ومؤمن.
وإذا كان الموقع يستخدم "//:http" القديم والبسيط دون "s" ، فينبغي ألا تدخل أسماء المستخدمين أو كلمات مرور أو معلومات شخصية هناك.
6- لا تترك هاتفك أو جهاز حاسوبك دون مراقبة
يحاول بعض اللصوص سرقة معلوماتك بالطريقة القديمة عبر استراق النظر ومحاولة رصد المعلومات الشخصية أثناء استخدام الحاسوب المحمول أو الهاتف، لذلك فإن من المهم تغطية لوحة المفاتيح أو شاشة الهاتف عندما تكتب رقم التعريف الشخصي أو معلومات تسجيل الدخول.
وقد يستهدف المتسلّلون هاتفا أو حاسوبا محمولا تركه مالكه مفتوحًا وابتعد لبضع لحظات حين يضطر إلى مغادرة مكانه، لذلك ينبغي عليك إغلاق الحاسوب المحمول أو الهاتف، وأخذه معك.
7- لا تترك البلوتوث الخاص بك شغالا عندما لا تحتاج إليه
على الرغم من أن هذا الأمر ليس له علاقة بالواي فاي العام، فإنه من المهم معرفة أنه يمكن اختراق اتصال البلوتوث حسب ما اكتشفه فريق بحث اختبر الثغرات الأمنية في اتصالات البلوتوث.
وتمكن الباحثون من "الاستماع إلى أو تغيير محتوى اتصال البلوتوث القريب".
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