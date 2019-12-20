تعرف على أسوأ كلمات المرور في 2019.. ونصائح لإنشاء الأفضل

من المفهوم لماذا يلجأ البعض إلى إنشاء كلمات مرور بسيطة، فهي أسهل للتذكر مع وجود العديد من الحسابات على الإنترنت التي تتطلب كلمات مرور؛ لذلك فإن الميل نحو إنشاء كلمات مرور سهلة التخمين، أو استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب مرتفع للغاية.



لكن المشكلة الناجمة عن ذلك تكمن في أنه إذا كانت كلمة المرور سهلة التخمين، فإن فرصة تمكن القراصنة من تخمينها ستكون سهلة أيضا، مما يترك بياناتك الشخصية عرضة للسرقة.

ورغم هذه المخاطر، فإن العديد من الناس لا يزالون يفضلون استخدام كلمات مرور سيئة جدا وسهلة الاختراق، وأصدرت شركة أمن المعلومات "سبلاش داتا" قائمة بأسوأ مئة كلمة مرور لعام 2019.



وتضم القائمة في معظمها كلمات مرور غير مفاجئة، مثل استخدام أرقام مكررة أو متوالية، أو مرجعيات ثقافية مشهورة (أسماء فنانين أو أفلام أو أغنيات، إلخ)، أو الأسماء الأولى للمستخدمين.

لكن كانت هناك أيضا بعض الاختيارات المثيرة لكلمات المرور، بما في ذلك كلمات مرتبطة بالأغذية مثل "جبنة" (cheese)، والتي جاءت في المرتبة السبعين، وبعض كلمات المرور اللافتة الأخرى تضمنت كلمات مثل اسم الرئيس الأميركي "donald"، أو الفيلم الشهير "starwars"، أو التنين (dragon)، أو اسم نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير "liverpool". وجاءت هذه الكلمات في المراتب 34 و79 و23 و31 على التوالي.

وتعود أسوأ عشر كلمات مرور لعام 2019 -على الأرجح- إلى أنها من أسهل الكلمات التي يمكن تخمينها. ونظرا لأن العديد من الناس يستخدمون حاليا كلمات المرور هذه (أو استخدموها في مرحلة ما العام الماضي) فمن المهم استعراضها وتقديم بعض النصائح حول كيفية إنشاء كلمات مرور أفضل لعام 2020.