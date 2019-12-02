البث الحي
ابحث

نصائح للحماية من إشعاعات الهواتف الذكية

الخبراء يوصون بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس أو عن طريق سماعة السيارة أو السماعة الخارجية (رويترز)
الخبراء يوصون بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس أو عن طريق سماعة السيارة أو السماعة الخارجية (رويترز)

أوصى المكتب الاتحادي الألماني للحماية من مخاطر الإشعاع، باتخاذ بعض التدابير الوقائية للحماية من مخاطر الإشعاع الناتج عن الهواتف الذكية.

وأوضح خبراء المكتب الألماني أن أولى هذه التدابير هو عدم استعمال الهاتف الجوال في الأماكن التي تضعف فيها الشبكة: فكلما ضعفت شبكة الهاتف، زادت الحاجة لتشغيل الهاتف بشكل أقوى.

لذا يفضل تجنب إجراء المكالمات الهاتفية في حال كان الاستقبال سيئا، كما في القطارات والمترو والسيارات على سبيل المثال، بالإضافة إلى الأماكن التي لا تتوفر فيها الخدمة بشكل جيد.

وينصح الخبراء أيضا بإبعاد الهاتف عن الأذن قدر الإمكان، حيث تتناقص كثافة الحقول الكهرومغناطيسية بسرعة مع بعد المسافة. لذا يوصى بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس أو عن طريق سماعة السيارة أو السماعة الخارجية.

ومن ناحية أخرى يوصي الخبراء قبل شراء الهاتف بالتحقق مما يعرف بقيمة معدل الامتصاص النوعي (SAR)، وهو مقياس الطاقة العالية التردد التي يتم امتصاصها بواسطة أنسجة الجسم عند استخدام الهواتف الجوالة. ومن المعلوم أن الحد الأقصى المسموح به هو 2 واط لكل كيلوغرام.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
نصائح الخبراء الألمان لحماية شاشة هاتفك من الخدوش
نصيحة ذهبية لإطالة عمر بطارية هاتفك
نصائح الخبراء الألمان بشأن محركات البحث والخصوصية
نصائح الخبراء الألمان: لا تطفئ هذه الأجهزة
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
اتهم أميركا بالتجسس عليه.. الصين تعرض على رئيس الفلبين هاتفا لا يمكن اختراقه
إنتل: بعنا قطاع "موديمات 5جي" إلى آبل بخسارة بعدة مليارات
الصين تجعل مسح الوجه إلزاميا لأصحاب الهواتف المحمولة
نحو 3 مليارات أنفقت باستخدام الهواتف الذكية.. 7.4 مليارات دولار مبيعات الجمعة السوداء على الإنترنت