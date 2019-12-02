رغم فضيحة انكسار نافذتها خلال عرضها الأول.. شرطة دبي تطلب شاحنات تسلا

تشتهر شرطة دبي بدمج السيارات الفخمة والغريبة في أسطولها، لكن أحدثها قد يكون الأكثر غرابة حتى الآن، فقد كشفت وكالة إنفاذ القانون أنها ستضيف شاحنة سايبرترك من تسلا إلى مجموعتها على الرغم من فشل العرض الأول للشاحنة الذي أقيم في نيويورك قبل أسبوعين من حيث إظهار صلابة زجاج النافذة الذي تكسر عند أول اختبار لدى إلقاء جسم صلب عليه.

وتقول شرطة دبي إن هذا سيحدث في عام 2020، لكن من غير الواضح كيف يمكن لهذا أن يحدث بينما سيبدأ الإنتاج في أواخر عام 2021.

وأوضح القائد الأعلى لشرطة دبي الفريق أول عبد الله خليفة المري أن ذلك سيساعد على "تعزيز الوجود الأمني" في المواقع السياحية، مثل برج خليفة.

وانتقدت شرطة دبي في بعض الأحيان بسبب الأسطول الذي تدور اختيارات سياراته في كثير من الأحيان حول المباهاة والبذخ غير المبرر أكثر من مدى فاعليتها في اصطياد المجرمين، فهي لا تحتاج إلى سيارة "أستون مارتن ون 77" (Aston Martin One-77) النادرة للغاية للتجول في الإمارة.

ويمكن أن تكون سايبر ترك فعالة بالفعل، فالمحرك المزدوج الذي سيصل في 2021 هو أسرع من محركات معظم السيارات، ويمكن أن يساعد الفولاذ الفائق الصلابة في المطاردة على الطريق.

ومع ذلك، يتمنى الضباط ألا يصوب المجرمون أسلحتهم على نوافذ الشاحنة، فقد لا يكون الزجاج مرنا تماما كما يريد رجال الشرطة.