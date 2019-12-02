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بهذه الحركة البسيطة تستطيع التغلب على اهتزاز صور الهاتف الذكي

أزرار التحكم بالصوت في هواتف أبل آيفون وهواتف غوغل أندرويد تساعد في التغلب على اهتزاز الصور (رويترز)
أزرار التحكم بالصوت في هواتف أبل آيفون وهواتف غوغل أندرويد تساعد في التغلب على اهتزاز الصور (رويترز)

غالبا ما تهتز صور الهواتف الذكية نظرا لأن المستخدم يضطر إلى حمل الهاتف الذكي بواسطة يد واحدة، ويضغط على زر التصوير الظاهر على الشاشة بواسطة إصبع السبابة باليد الأخرى، غير أن هناك طريقة أخرى تتيح له التصوير بالهاتف الذكي بسرعة وسهولة.

وتتمثل هذه الطريقة في استعمال أزرار التحكم في شدة الصوت كزر للتصوير في هواتف أبل آيفون بدءا من الإصدار "آي أو أس 5" وهواتف غوغل أندرويد بدءا من الإصدار 4.3، وبالتالي يتمكن المستخدم من الإمساك بالهاتف الذكي بكلتا يديه والحصول على صور ثابتة وواضحة.

وليس هناك فرق بين الضغط على زر "رفع شدة الصوت" أو زر "خفض شدة الصوت"، حيث يتم التقاط الصور عند الضغط على أي منهما، وغالبا ما تكون هذه الوظيفة فعالة بشكل افتراضي، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يمكن للمستخدم الاطلاع على إعدادات تطبيق الكاميرا وتفعيلها.

المصدر : الألمانية
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