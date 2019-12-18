منها مذبحة نيوزيلندا وتجسس تويتر.. الإخفاقات التقنية الكبرى خلال عام 2019

وهذه القائمة بإخفاقات التقنية عالميا وعربيا:

1- كارثة الهواتف المطوية

تبيّن أن عام الهواتف القابلة للطي كان مكلفا للغاية. تعطل هاتف غالاكسي فولد الذكي التجريبي الذي تبلغ تكلفته 2000 دولار من سامسونغ بمجرد أن وضع المراجعون أيديهم عليهم. واتضح أن الشاشة جاءت بطبقة واقية سهلة الانكسار.

كانت النسخة التجريبية الفاشلة كارثة أدت إلى تأخير كبير في الإطلاق، حتى إن الجهاز "المحسن" أصبح "هشا بشكل يدعو إلى القلق".

قد ينتهي الأمر بالهواتف المطوية إلى أن تصبح شيئا ما، أو قد ينتهي بها الأمر ببساطة كبدعة في الطريق إلى ابتكار الحوسبة الشخصية الرئيسية التالية. وفي كلتا الحالتين، لم يكن غلاكسي فولد أفضل بداية.

سامسونغ واجهت فضيحة كبيرة عند طرح نسخة من هاتفها القابل للطي للصحفيين التقنيين لمراجعته (رويترز)

2- ثغرة فايس تايم من آبل

ظهرت ثغرة تطبيق المكالمات فيس تايم من آبل عندما اكتشف مراهق أن المكالمات التي يتلقاها المستخدم على البرنامج يمكن لشخص آخر الاستماع لها. كانت ثغرة فيس تايم من آبل واحدة من أكثر الثغرات إحراجا للشركة الأميركية.

أصلحت آبل الثغرة الأمنية، لكن حتى التصحيح استغرق وقتا أطول مما ينبغي.

3- بث فيسبوك مذبحة نيوزيلندا

بث إرهابي ينتمي إلى مجموعات سيادة العرق الأبيض في نيوزيلندا يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019 هجوما إرهابيا على مسجدين في مدينة كرايستشرش ونتج عنهما وفيات وإصابات.

توجهت سهام النقد إلى فيسبوك بسبب عدم قدرتها على منع بث الفيديو مباشرة، وحملت الحكومة النيوزيلندية الشركة مسؤولية انتشار خطاب الكراهية من خلال منصتها.

4- حظر أميركا شركة هواوي

في شهر مايو/أيار 2019 أصدرت الولايات المتحدة أمرا يضع منتجات شركة هواوي الصينية على قائمة الحظر التجاري كجزء من حربها التجارية مع الصين، ونفذت غوغل هذا الحظر بوقفها دعم هواتف هواوي الجديدة بنظام تشغيلها والتطبيقات المرافقة له، ومنذ ذلك اليوم وحرب التصريحات تتزايد بين الطرفين.

ومع أن الحظر قد قلل فرص بعض منتجات هواوي للمنافسة في الأسواق الأجنبية مثل هاتفها مايت برو 30، إلا أن مبيعاتها ظلت في تزايد معتمدةً على التأييد الشعبي في الصين.

هواوي طرحت هاتفها مايت 30 برو دون خدمات غوغل (رويترز)

5- ليبرا تنهار قبل أن تبدأ

لقد مر عام طويل وصعب على فيسبوك، فقد غرمت فيسبوك مبلغ خمسة مليارات دولار بسبب فضيحة كامبريدج أنالتيكا، كما زادت الانتقادات الموجهة للشركة بسبب مشاكل انتهاك الخصوصية وغيرها من مشاكل التدخل في الانتخابات والاحتكار والإعلانات السياسية.

كل هذا وصل إلى ذروته في أكتوبر/تشرين الثاني عندما ظهر مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس للإجابة على أسئلة حول مبادرة العملة الرقمية الطموحة والمثيرة للجدل على فيسبوك، ليبرا. في حين أجاب الرئيس التنفيذي عن أسئلة ميدانية حول ليبرا، إلا أنه قضى معظم جلسة الاستماع للدفاع عن شركته في جميع القضايا المذكورة أعلاه في جلسة كانت ملتهبة وقاسية على رئيس فيسبوك.

في الوقت نفسه، أدى ضغط وانتقاد الجهات التنظيمية إلى انسحاب العديد من شركات الدفع البارزة من جمعية ليبرا في الأيام التي سبقت جلسة الاستماع، بينما تواصل فيسبوك محاولتها إطلاق عملة عالمية مشفرة.

6- تجسس واتساب

تعاملت خدمة رسائل واتساب التابعة لفيسبوك مع مشكلة خطيرة تتعلق ببرامج التجسس هذا العام، التي سمحت للمهاجمين بإرسال حزم بيانات ضارة عن بعد إلى أجهزة أندرويد و آي أو أس الخاصة بالضحايا.

وكشفت واتساب عن الثغرات، وصححت الأخطاء مع التحديث اللاحق. بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، ولا تزال الانتقادات تطال التطبيق بسبب الأخبار والمعلومات الخاطئة والمزيفة، على سبيل المثال ما حصل خلال الانتخابات الهندية هذا العام.

واتساب واجهت ثغرة سمحت للمهاجمين بإرسال حزم بيانات ضارة عن بعد إلى هواتف الضحايا (رويترز)

7- تحديث آسوس يصيب الآلاف من أجهزة الحاسوب

على واجهة استغلال الأجهزة، أصاب قراصنة الآلاف من حواسيب أسوس من خلال تحديث ضار يستغل أداة "Asus Live Update" المثبتة مسبقا على معظم حواسيب الشركة.

تم تصميم الهجوم لاستهداف مجموعة معينة من المستخدمين بناء على عناوين ماك الخاصة بشبكة واي-فاي ومحولات الشبكة، والتي يمكن العثور عليها عادة على ملصقات الجهاز.

وفقًا لشركة أمن المعلومات كاسبرسكي لاب، التي نشرت تقريرا في مارس/آذار الماضي، فإن 57 ألفا من مستخدميها ثبتوا النسخة المصابة من أداة أسوس في وقت ما حتى وقت توقف الهجمات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وربما تكون الملايين من الأجهزة قد تأثرت.

8- تجسس موظفي تويتر

بعد أن كانت منصات التواصل الاجتماعي ومنها تويتر الحصن الذي تتمترس خلفه حركات المعارضة في جميع أنحاء العالم، وأوصل صوت الناشطين العرب للعالم، أصبحت هذه المنصات أدوات تجسس لصالح الأنظمة القمعية حول العالم.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تفجرت قضية قيام موظفين سابقين في مقر تويتر في دبي بالتجسس على نشطاء سعوديين لصالح المخابرات السعودية، مما أدى لاعتقال بعضهم بسبب المعلومات التي تم تزويدهم بها.

واجهت تويتر فضيحة تجسس اثنين من موظفيها السابقين على نشطاء سعوديين (رويترز)

9- انقطاعات وسائل التواصل الاجتماعي

يعتبر هذا العام عام الانقطاعات التقنية لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد رصدت تقارير ما يقارب 28 انقطاعا كاملا خلال هذا العام، وهو المعدل الأعلى في تاريخ هذه المنصات الرقمية، وقد شملت الانقطاعات خدمات شركة فيسبوك الثلاث (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) بالإضافة لموقعي تويتر ويوتيوب.

10- تجسس الأجهزة المنزلية الذكية

لم تدخل الأجهزة الذكية منازل الجميع ولكنها كانت ضيفا ثقيلا على بعض المستخدمين هذا العام خصوصا بعد فضائح التجسس التي شملت عددا من هذه المنتجات.

وكانت أمازون الشركة الأكثر تضررا من هذه الحوادث حيث طالت منتجاتها المنزلية، مثل جرس الباب رينغ والمساعد المنزلي أليكسا، الكثير من الانتقادات بسبب تجسسها على المستخدمين دون علمهم والاستفادة من بياناتهم دون إذن منهم.