بعضها يقرب لك النجوم.. إليك أفضل التطبيقات لاستكشاف الفضاء

بالنسبة للكثير من الأشخاص، تعد معرفة المزيد من خفايا الفضاء أمرا ممتعا. ورغم أننا لا نزال غير قادرين على قضاء عطلة في الفضاء، فإن ذلك لا ينفي وجود العديد من الفرص لمعرفة المزيد عن نظامنا الشمسي والعوالم الأخرى. يمكن القيام بذلك باستخدام بعض التطبيقات المتاحة لمشاهدة الكون.

قالت سارة روميرو إن الكثير من الناس تخيلوا أن السفر إلى الفضاء سيصبح نشاطا روتينيا بعد الهبوط الأول على سطح القمر في عام 1969، وظنوا أنهم سيتمكنون من زيارة كواكب أخرى في نظامنا الشمسي وحتى المغامرة في الفضاء بين النجوم مع بداية القرن الحادي والعشرين. لكن لسوء الحظ، لم تتحقق أي من هذه التطلعات إلى اليوم. وعلى النقيض، يتساءل البعض عما إذا كان من الضروري حقا إجراء مزيد من الرحلات الفضائية بسبب كلفتها العالية.

وأضافت الكاتبة في تقرير نشرته مجلة "موي إنتريسنتي "الإسبانية، أن الأشخاص الشغوفين بخوض مغامرة استكشاف الفضاء يؤكدون أن هذه التجربة لها فوائد عملية في مجالات مثل الصحة والتعدين والسلامة. وقد تم تطوير قائمة طويلة من الأدوات لبرنامج الفضاء الأميركي. لكن يوجد في الواقع تطبيقات الكثير منها مصممة من قبل وكالة ناسا، التي تبحث عن طرق لإعادة استخدام تكنولوجيا الفضاء كمنتجات.

وأردفت الكاتبة أن الهواتف الذكية، إلى جانب الواقع المعزز، تمثل طريقة رائعة لاكتشاف السماء وعجائب الكون. وتعمل معظم تطبيقات علم الفلك ومشاهدة النجوم بطريقة مماثلة، فهي تحدد موقعنا باستخدام نظام تحديد المواقع "جي بي أس" والبوصلة الإلكترونية الموجودة في الجهاز، مما يسمح لنا برؤية الكون ببساطة من خلال توجيه الهاتف أو جهاز الحاسوب اللوحي في أي اتجاه، بدل رؤيته باستخدام معدات مهنية باهظة الثمن.

تطبيق ناسا

توفر الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) تطبيقا مليئا بأحدث الصور ومقاطع الفيديو ومعلومات عن المهمات التي تقوم بها، إلى جانب الكثير من الأخبار والقصص والتغريدات، وتتيح حتى الوصول إلى تلفزيون ناسا. ويستخدم تطبيق ناسا تصميما بسيطا يتكون من حوالي تسعة مربعات موضوعة في شكل شبكة على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

ويمثل كل مربع فئة من المحتوى، لذلك من السهل جدا الانتقال إلى المواضيع التي تهمك. وبإمكانك أيضا مشاركة أي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بلمسة واحدة، أو حفظه باستخدام ميزة الإشارات المرجعية. وتعرف وكالة ناسا جيدا أن صور الفضاء العميقة تشكل خلفيات رائعة لشاشات الهواتف، لذلك تتيح للمستخدمين حفظها على أجهزتهم المحمولة.

ناسا توفر تطبيقا مليئا بأحدث الصور ومقاطع الفيديو ومعلومات عن المهمات التي تقوم بها ( مواقع التواصل)

تطبيق سكاي ماب

قد يبدو هذا التطبيق مماثلا لتطبيق خرائط غوغل سكاي، الذي يتيح فرصة مشاهدة السماء عبر أداة لاستكشاف الفضاء الخارجي.

ويرغب الفريق الذي أنشأ هذا التطبيق في أن يسهل على المستخدم مهمة التعرف على السماء ليلا. إن تطبيق سكاي ماب متوفر مجانا على متجر غوغل بلاي، ولا يتضمن أي عملية شراء. وقام بتنزيله أكثر من 10 ملايين شخص. وأول شيء يجب القيام به بعد تثبيته هو معايرة البوصلة على الهاتف المحمول.

ومن خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، سيكون التطبيق جاهزا للاستخدام في غضون بضع ثواني. ثم قم بتوجيه الجهاز إلى أي مكان لمعرفة ما يحدث في السماء. ويمكنك تصنيف أنواع مختلفة من الأجرام السماوية لاكتشاف ما تبحث عنه بسهولة باستخدام الرموز الموجودة على يسار الشاشة. ويمكنك أيضا البحث عن كوكب أو نجم معين.

تطبيق سكاي فيو تيرمينال إليفين

يعد هذا التطبيق الخيار الأمثل لمشاهدة النجوم ودليلا للتعرف على محتويات السماء. يستخدم سكاي فيو الشاشات وأجهزة استشعار خاصة بالهاتف المحمول لتمكيننا من مشاهدة ما يحدث في السماء عبر الواقع المعزز. بإمكاننا تحويل هواتفنا الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي إلى منظار للواقع المعزز لتحديد النجوم والكواكب والأبراج.

كما يعرض تطبيق سكاي فيو معلومات حول الأجسام المحددة والكواكب والأقمار الصناعية ويشمل أيضا وظيفة "السفر عبر الزمن"، التي تتيح لنا رؤية السماء كما لو كنا في الماضي أو كما ستبدو في المستقبل، وذلك اعتمادا على ما يعرفه علم الفلك حول تحركات كل جسم.

تطبيق نايت سكاي

يعتبر تطبيق نايت سكاي المصمم للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أي أو أس ونايت سكاي لايت على أجهزة أندرويد، من بين أفضل التطبيقات التي تستفيد بالكامل من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة، الذي يوفر خريطة سماوية للواقع المعزز بجوانب رائعة. ويمكن للمستخدمين رؤية الآلاف من النجوم والأقمار الصناعية والكواكب. وبالنسبة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أي أو إس، وبدعم من ساعة أبل، ستكون الخريطة السماوية في معاصمنا.

تطبيق سكاي ماب يبدو مماثلا لتطبيق خرائط غوغل سكاي الذي يتيح فرصة مشاهدة السماء عبر أداة لاستكشاف الفضاء الخارجي (مواقع التواصل)

تطبيق ستار ووك 2

هذا التطبيق هو عبارة عن عينة من نجوم الواقع المعزز الذي يعرض النجوم والكواكب الموجودة في السماء. يتضمن التطبيق معلومات مفصلة عن التاريخ والأساطير المتعلقة بمختلف الأبراج والنجوم والكواكب، فضلا عن عرض للإحداثيات لتكون مرجعا سهلا.

وسيسمح لنا شريط التمرير المؤقت (المشابه لآلة الزمن) برؤية السماء في الماضي أو المستقبل، وسيمكّننا أيضا من لمس كائنات فردية لمعرفة المزيد من التفاصيل عنها. وهذا التطبيق متاح على جميع أجهزة أندرويد وأي أو إس.

تطبيق سكاي سفاري

هذا التطبيق مفصل للغاية ويحظى بشعبية كبيرة، وهو متاح على أجهزة أندرويد وأي أو إس. ويحتوي سكاي سفاري على قاعدة بيانات ثرية من النجوم والكواكب. ويوفر مشاهد متحركة لمجموعة متنوعة من الظواهر، على غرار الكسوف والانهمار النيزكي، وتقارير مفصلة، إلى جانب معلومات فلكية حول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجرام السماوية.