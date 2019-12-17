البث الحي
ابحث

غوغل تقدم وضع التركيز لهواتف أندرويد

يمكن للمستخدم تحديد أوقات معينة لتفعيل وضع التركيز تلقائيا وإيقاف إشعارات التطبيقات (الألمانية)
يمكن للمستخدم تحديد أوقات معينة لتفعيل وضع التركيز تلقائيا وإيقاف إشعارات التطبيقات (الألمانية)

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وضع التركيز (Focus mode) لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد 9 و10، وذلك بهدف مواجهة الإلهاء الناتج عن التطبيقات والتنبيهات الصادرة عنها، كإشعارات تويتر وإنستغرام.

وأوضحت الشركة الأميركية أن هذا الوضع يتوفر لأجهزة أندرويد الذكية المشتملة على وظيفة "ديجيتال ويلبينغ" (Digital Wellbeing)، وهو يسمح للمستخدم بإيقاف عمل مجموعة من التطبيقات مؤقتا، وذلك حتى يتمكن من التركيز على المهام التي يقوم بها.

ويمكن تفعيل وضع التركيز من الإعدادات من "Digital Wellbeing & parental controls" أو تطبيق "Digital Wellbeing"، ثم يتم تحديد جميع التطبيقات المعنية التي لا يرغب المستخدم في أن تتسبب في تشتيت انتباهه، وبعد ذلك يتم تنشيط الوضع.

وليتمكن المستخدم من استدعاء التطبيقات المحظورة مرة أخرى، يجب العودة إلى الإعدادات وإلغاء تفعيل وضع التركيز أو إزالة التطبيق من قائمة الإلهاء.

كما يمكن للمستخدم تحديد أوقات معينة لتفعيل وضع التركيز تلقائيا وإيقاف التطبيقات، فيمكن على سبيل المثال تفعيل وضع التركيز تلقائيا في مواعيد العمل أو خلال فترة ما قبل موعد النوم لتحسين جودة النوم.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
تعرف على أهم الوظائف في أندرويد 10 الجديد
للهواتف الضعيفة.. غوغل تطلق "أندرويد 10 غو" الجديد
ضيّعت هاتفا ولا تريد خسارة المزيد.. هواوي تطلق نظام تشغيلها "هارموني" خلال أشهر
تهدد مستخدمي أجهزة أندرويد.. رقاقات كوالكوم تسرب البيانات
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
ما تطبيقات "البلوتوير"؟
التقنية في مواجهة تحديات الحوكمة العالمية.. نقاش يفرض نفسه في منتدى الدوحة
الهواتف المحمولة تزيد أعداد الإصابات وزيارات الطوارئ بالمستشفيات الأميركية
خدمة جديدة من واتساب ستساعدك في أداء مهامك