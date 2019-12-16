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تأمل أن يضعها على قمة عرش ألعاب الفيديو.. مايكروسوفت تغير اسم أكس بوكس

مايكروسوفت ذكرت أن الجهاز الجديد أقوى بأربع مرات من النسخة الحالية من الجهاز (الألمانية)
مايكروسوفت ذكرت أن الجهاز الجديد أقوى بأربع مرات من النسخة الحالية من الجهاز (الألمانية)

أعلنت شركة مايكروسوفت أن جهاز الألعاب أكس بوكس (Xbox) سيحمل الاسم الجديد أكس بوكس سيريز أكس (Xbox Series X)، على أن يتم طرحه في الربع الرابع من عام 2020.

وأوضحت الشركة الأميركية أن جهاز الألعاب أكس سيريز يأتي بتصميم جديد يسمح باستخدامه بشكل رأسي أو أفقي، مشيرة إلى أنه يدعم دقة الوضوح 4كي البالغة 3840×2160 بكسلا على الأقل، مع خيار دعم دقة الوضوح 8كي البالغة 7680×4320 بكسلا.

كما يدعم جهاز الألعاب الجديد معدلات تنشيط صورة تصل إلى 120 صورة في الثانية، في حين يعتمد على معالج ووحدة رسوميات من شركة أي أم دي، بالإضافة إلى أنه يشتمل على منفذ يو أس بي ووحدة لتشغيل الأسطوانات.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت أن الجهاز الجديد أقوى بأربع مرات من النسخة الحالية من الجهاز. 

وصرح خبير المعلومات بوكالة بلومبرغ للأنباء ماثيو كانترمان بأن "الجهاز الجديد ربما يضع مايكروسوفت على عرش أقوى أجهزة ألعاب الفيديو على الإطلاق".

المصدر : الألمانية
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