أوقفت عمل أجهزة أندرويد.. غوغل تعاقب تركيا

أعلنت شركة غوغل عن تعليق خدماتها للهواتف الذكية الجديدة العاملة بنظام التشغيل أندرويد في تركيا ما لم تتراجع أنقرة عن قرارها بتغريم الشركة لمخالفتها قانون المنافسة، ورغم أن القرار لن يؤثر على المستخدمين الحاليين أو الهواتف الحالية الموجودة بالفعل في السوق، فإن الخطوة ستؤدي إلى تعليق خدمات غوغل بالنسبة لأجهزة أندرويد التي لم يتم إصدارها بعد.

وأخبرت غوغل شركاء الأعمال الأتراك ومصنعي الهواتف وشركات الاتصالات التي تبيع الهواتف الذكية أنها لن تمنح تراخيص لهواتف أندرويد المقرر إطلاقها في السوق التركي لاستخدام خدماتها، بما في ذلك متجر غوغل بلاي وجيميل ويوتيوب وتطبيقات غوغل الأخرى. وفقًا لذلك، قالت غوغل إنها ستعلق أيضا تحديثات نظام التشغيل.

ووفقا لصحيفة "خبر تورك" اليومية، فقد علقت غوغل تراخيص تركيا اعتبارا من 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ولم تعلق الشركة على هذه القضية.

وذكرت خبر تورك أن غوغل طلبت أيضا من الشركات الضغط على وزير التجارة روحار بيكان ورئيس هيئة المنافسة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للعدول عن قرارهما، وإلا فإن المصنعين والبائعين سيتأثرون سلبا.

وكانت هيئة المنافسة في تركيا قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها غرمت شركة غوغل حوالي 93 مليون ليرة تركية (حوالي 16 مليون دولار أميركي) بسبب انتهاكها قوانين المنافسة من خلال مبيعات برامج الجوال الخاصة بها. وقالت الوكالة في مارس/آذار من هذا العام إنها بدأت تحقيقا أوسع نطاقا عن نشاطات غوغل بناء على النتائج الأولية.

وبدأت هيئة الرقابة أول تحقيق في مارس/آذار 2017 لتحديد ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة في البلاد، قبل إعلان الغرامة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي وإجراء تحقيق أوسع في مارس/آذار من هذا العام.

ويهدف التحقيق الأولي إلى تحديد ما إذا كانت عقود غوغل مع منتجي المعدات -بالإضافة إلى أنظمة الاتصالات المتنقلة والتطبيقات وتوفير الخدمات- قد انتهكت القانون.

وأعلنت هيئة المنافسة في وقت لاحق عن التحقيق مع شركة غوغل وشركة ألفابيت وشريك عملاقة البحث في تركيا للإعلان والتسويق، وقالت إن "التحقيق الأولي قد وجد أن الشركة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في مجال محركات البحث وسوق الإعلانات من خلال تفضيل خدمتها المحلية للبحث".

ووجدت هيئة الرقابة أن المعلومات والوثائق والنتائج التي توصل إليها التحقيق الأولي كانت كافية لبدء تحقيق أوسع مع الشركة وممارساتها.



وتعد غوغل محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم، حيث تبلغ حصتها في السوق أكثر من 90%، وكذلك متصفحها للويب كروم بأكثر من 60%.



ووفقًا لصحيفة خبر تورك، يتم بيع ما بين 10 و11 مليون هاتف محمول في تركيا كل عام، وتعمل غالبية هذه الهواتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد.