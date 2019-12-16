بعضها يحتاج راتب عام كامل.. آيفون وإكسسواراته للأغنياء فقط

يعتبر آيفون من أكثر الهواتف شعبية في العالم، وعند البعض لا تنتهي الرحلة مطلقا بشراء آيفون عادي، بل يجب أن يحصلوا أيضا على أرقى الأدوات الذكية والأشياء المميزة لجعل آيفونهم الخاص يبدو الهاتف الأكثر روعة في العالم.

إذا كنت تريد إلقاء نظرة على بعض من أغلى أدوات ومتعلقات آيفون، فإليك هذه القائمة:

1. غطاء التماسيح الذهبي لآيفون من لويس فيتون

يكلف هذا الغطاء من لويس فيتون (Louis Vuitton) حوالي 5050 دولارا. ومع أن الأمر يبدو جنونا، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص فهو مجرد غطاء آخر سيتم إلقاؤه في زاوية أخرى من الغرفة بعد بضعة أشهر. ربما يكون أغلى شيء في منزلك، لكن لا تقلق فغطاء هاتفك الذي يكلف 10 دولارات يفي بالغرض.

2. ديفا جريسو تصميم غطاء آيفون للمغنيات فقط

يكلف هذا الغطاء حوالي 7700 دولار. وهو مرصع بـ15 حجرا من الألماس ومغطى بالذهب الأصفر عيار 18 قيراط.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون هذا المبلغ دخلا شهريا لأسرة مكونة من 4 أفراد، بينما بالنسبة للبعض الآخر هو مجرد غطاء هاتف رائع المظهر. لكن هل هذا الألماس سيجعل الهاتف أكثر حماية من الغطاء العادي؟

غطاء غروسو مرصع بـ15 حجرا من الألماس ومغطى بالذهب الأصفر عيار 18 قيراط (مواقع التواصل الاجتماعي)

3. تغيير الأنا.. غطاء الآيفون

غطاء الهاتف ألتير إيغو (Alter Ego) أو تغيير الأنا يكلف 2807 دولارات، وهو مصنوع من التيتانيوم، لذا لا شك في أن هناك قدرا من الحماية ستحصل عليه عبر هاتفك خاصة إذا كنت تحبه أكثر من منزلك، فبهذا المبلغ يمكنك الحصول على كاميرات مراقبة في منزلك لحمايته.

تغيير الأنا يكلف 2807 دولارات وهو مصنوع من التيتانيوم (مواقع التواصل)

4. غطاء نادي الملياردير للآيفون

هذا غطاء ليس باهظ الثمن، فهو الأرخص في هذه القائمة، ويكلف فقط 549 دولارا، ويأتي باللون الذهبي أو الفضي، ويمكنك اختيار الأنسب لك. ولا يهم إن كنت مليارديرا أم لا، يمكنك الحصول على هذا الغطاء لحماية سطحي الهاتف إذا كان لديك ما يكفي من المال.

5. بوشيلاتي غطاء الآيفون من ستة أرقام

من الواضح أن الجميع سيحبون هذا الغطاء، خاصة إذا كانوا من محبي ليوناردو دافنشي لأن شمس دافنشي كانت مصدر إلهام لتصميم هذا الغطاء. إنها علبة ذهبية جميلة عليها أجسام تشبه النجوم الفضية، مما يجعلها أنيقة وعصرية للغاية. سوف يجذب الكثير من الاهتمام لا شك في ذلك، ولكن بعد دفع مبلغ 208 ألف دولار للغطاء، نعم ستة أرقام ثمن غطاء آيفون!

علبة ذهبية جميلة عليها أجسام تشبه النجوم الفضية مما يجعلها أنيقة وعصرية للغاية (غير معروف)

6. بريك ساعة آبل من الذهب 18 قيراطا

ساعة آبل بدأت تكتسب شعبية، وليس من المستغرب أن تتمكن من إدارة الكثير من الأشياء من خلال الساعة. وإذا كنت ترغب في جعلها أروع، فربما يجب أن تحاول الحصول على ساعة آبل من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، التي لا تكلف سوى 73995 دولارا. الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كان الأمر يستحق إنفاق راتبك السنوي على الساعة.

ساعة آبل من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا (مواقع التواصل)

7. سماعات بريك إيربودز

إذا كنت ترغب في الحصول على سماعات الأذن الأكثر أناقة في العالم، يجب أن تحصل على سماعات بريك التي يبلغ سعرها 14995 دولارًا، هذا إن كنت تريد إنفاق مبلغ الادخار الخاص بأطفالك فيمكنك شراء هذه السماعات.

سماعات بريك التي يبلغ سعرها 14995 دولارا (مواقع التواصل)

8. بريك إيربودز 2

إنها أسهل طريقة للاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة شيء ما أو لمجرد المظهر الجميل. هذه الإيرودز هي أروع سماعات أذن تبحث عنها. ومع ذلك، لديها عيب صغير، إنها تكلف 6995 دولارا، و12995 دولارا للفاخرة منها.

9. المسيح من ذهب على آيفون

بالنسبة إلى عاشق التقنية الذي يمتلك كل شيء، فإن هاتف آيفون مصنوعا من الذهب ويتميز بمشهد المهد مع المسيح والسيدة العذراء، ربما يكون الجهاز المناسب لأعياد الميلاد، ما تحتاجه هو مبلغ 141640 دولارا للحصول على جهاز آيفون 11 برو ماكس كريدو كريسماس ستار دايموند من شركة كافيار الروسية.

في وسط الجهاز، يوجد ماس من ثلاثة قيراطات يتألق فوق المكان كنجم لبيت لحم. وحوله ثمانية الماسات أصغر، أما الهيكل فمصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.