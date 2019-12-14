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هل باعت سامسونغ مليون جهاز من غالاكسي فولد؟

بالنسبة لجهاز غالي الثمن مثل غالاكسي فولد، فإن بيع مليون جهاز أمر مثير للدهشة (غيتي)
بالنسبة لجهاز غالي الثمن مثل غالاكسي فولد، فإن بيع مليون جهاز أمر مثير للدهشة (غيتي)

أوضحت شركة سامسونغ لوكالة يونهاب الكورية للأنباء أنها لم تبع بالفعل مليون جهاز قابلا للطي من أجهزة غالاكسي فولد Galaxy Fold، وذلك بالرغم مما قاله الرئيس والمسؤول التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات يونغ سون على المسرح، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة الكورية عن متحدث باسم الشركة أن "سون ربما يكون قد خلط بين رقم المبيعات وبين هدف المبيعات المبدئي للشركة لهذا العام"، مشددًا على أن مبيعات أول هاتف قابل للطي لشركة التكنولوجيا لم تصل إلى مليون وحدة." ولم توضح الشركة عدد أجهزة غالاكسي فولد المباعة، لكنها ذكرت في وقت سابق أن هدفها كان بيع نصف مليون وحدة لهذا العام.

وكان يونغ سون الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ قد صرح على خشبة المسرح أثناء حدث خاص لمجلة تيك كرانش في برلين بأن "هناك مليون شخص يرغبون في استخدام هذا المنتج بسعر ألفي دولار للجهاز".

لا مقارنة بين بيع مليون جهاز فقط بمبيعات بعشرات الملايين من الهواتف لكل من سامسونغ وآبل كل ثلاثة أشهر، ولكن بالنسبة لجهاز غالي الثمن، فإنه أمر مثير للدهشة. فالكثير من الشركات المصنعة الأصغر تكافح من أجل بيع جزء صغير من هذا العدد الكبير من الهواتف حتى بأسعار أقل بكثير.

وتم طرح غالاكسي فولد رسميا للبيع في سبتمبر/أيلول، بعد أشهر من الموعد الأصلي بسبب إلغاء الطرح الأوليّ بعد وجود بعض المشاكل التقنية في العديد من الأجهزة.

 

المصدر : مواقع إلكترونية
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