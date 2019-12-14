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لعشاق الصحاري.. تفاصيل جديدة للقطعة المكملة لشاحنة سايبر ترك من تسلا

دراجة تسلا سايبركواد كانت متناغمة مع شكل الشاحنة الفضائية (مواقع التواصل)
دراجة تسلا سايبركواد كانت متناغمة مع شكل الشاحنة الفضائية (مواقع التواصل)

كشفت تسلا عن شاحنتها سايبر ترك قبل أسبوعين، وخلال الحفل وعد إيلون ماسك مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي بالكشف عن شيء آخر، فما الذي كان في جعبة ماسك؟

كان ماسك يشير إلى دراجة تسلا التي تعمل بالكهرباء بالكامل، أو كما تعرف بمركبة النقل لجميع التضاريس (ATV) التي يطلق عليها "سايبركواد Cyberquad".

وكانت دراجة سايبركواد مكملة لمظهر سايبر ترك، ولجعل الأمور أكثر راحة وضعت في الجزء الخلفي من الشاحنة.

ورغم أن ماسك أعلن عبر حسابه بموقع تويتر أن سايبركواد سوف تطلق في موعد إطلاق الشاحنة خلال عام 2021، فإن تسلا لم تنشر إلى غاية الآن الكثير من اللقطات أو التفاصيل حول الدراجة الجديدة.

ونشرت تسلا مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد مهندسي الشركة وهو يقود الدراجة، وكان الأكثر إثارة للدهشة في المقطع هو مدى هدوء المركبة، فمعظم الدراجات من هذا النوع تحدث صوتا قويا عند تشغيلها، لكن تسلا سايبركواد بالكاد تسمع لها صوتا.

نحن على يقين من أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل مع قرب تاريخ إصدار سايبركواد، وقبل ذلك لنستمتع بهذه الصور من إنستغرام لسايبركواد.

 
 
 
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CyberATV #cyberatv #cybertruck #atv #cyber #tesla #teslaatv

A post shared by Tesla CyberATV (@cyberatv) onNov 24, 2019 at 6:51pm PST
 
 
 
 
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Unbelievable! • • • #tesla #teslamotor #teslaquad #teslaatv #atv #quad #teslatruck #cyberquad #cyberatv #cybertruck #elon #elonmusk

A post shared by Tesla CyberATV (@cyberatv) onNov 25, 2019 at 10:26am PST
 
 
المصدر : مواقع إلكترونية
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