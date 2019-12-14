لص يسرق بيانات رواتب الآلاف من موظفي فيسبوك

تعرضت المعلومات المصرفية الشخصية لعشرات الآلاف من موظفي فيسبوك في الولايات المتحدة للخطر في الشهر الماضي، عندما سرق لص عددا من محركات الأقراص الصلبة الخاصة بالشركة من سيارة موظف.

وتتضمن محركات الأقراص الثابتة -التي كانت غير مشفرة- بيانات كشوف الرواتب مثل أسماء الموظفين وأرقام الحسابات المصرفية وأربعة من أرقام الضمان الاجتماعي للموظفين، وذلك وفقا لبريد إلكتروني على فيسبوك تمت مشاركته مع الموظفين صباح الجمعة.

كما تضمنت محركات الأقراص معلومات التعويض، بما في ذلك الرواتب ومبالغ المكافآت وبعض تفاصيل الأسهم.

واحتوت محركات الأقراص إجمالا على بيانات شخصية لنحو 29 موظفا أميركيا عملوا في فيسبوك عام 2018، حسبما أكدت متحدثة باسم الشركة.

وواجه فيسبوك عدة حالات في السنوات الأخيرة من كشف البيانات الشخصية لمستخدمي الشبكة الاجتماعية. ومع ذلك، لم تتضمن محركات الأقراص المسروقة بيانات مستخدمين لفيسبوك، حسبما ذكرت المتحدثة.

وقالت في بيان مشترك مع بلومبرغ "لقد عملنا مع أجهزة إنفاذ القانون أثناء تحقيقهم في حادث اقتحام سيارة وسرقة حقيبة لأحد الموظفين تحتوي على معدات الشركة، مع تخزين معلومات كشوف رواتب الموظفين عليها.. لم نر أي دليل على سوء المعاملة، ونعتقد أن هذه جريمة سطو واستيلاء بدلا من محاولة لسرقة معلومات الموظف".

يشار إلى أن الحادث وقع يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدركت شركة فيسبوك أن محركات الأقراص الثابتة مفقودة يوم 20 من الشهر نفسه، وفقا للبريد الإلكتروني الداخلي.