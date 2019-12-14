شبهات حول السائق الآلي.. تحقيق في 12 حادث سير بسبب سيارات تسلا

قالت وكالة سلامة السيارات الأميركية اليوم الجمعة إنها ستحقق في الحادث الـ12 لتحطم سيارة تسلا الذي قد يكون مرتبطا بنظام السائق الآلي المتقدم للسيارة، بعد أن اصطدمت سيارة تسلا موديل 3 بسيارة شرطة متوقفة في كونيتيكت يوم السبت الماضي.

وأكدت الوكالة أن البرنامج الوطني للتحقيق في حوادث المرور التابع للإدارة الوطنية للطرق السريعة سوف يبحث في تحطم السيارة في 7 ديسمبر/كانون الأول من طراز تسلا 2018 على الطريق السريع 95 في نورواك، كونيتيكت.

وكان نظام السائق الآلي السبب في ثلاثة حوادث قاتلة على الأقل من طراز تسلا في الولايات المتحدة منذ عام 2016. وتفقد فريق التحقيق الخاص في تحطم السيارات التابع للوكالة 12 حادثا تحطمت فيها مركبات تسلا، حيث يعتقد أن نظام السائق الآلي كان السبب في وقوع هذه الحوادث حتى الآن.

وأكملت الوكالة تقاريرها عن اثنين منها، حادث تصادم مميت في عام 2016 في ولاية فلوريدا شارك فيه السائق الآلي، وتحطم سابق حيث جرى استبعاد استخدام السائق الآلي.