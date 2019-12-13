تواصل جمع الشركات الأصغر بهدوء.. آبل تستحوذ على شركة ناشئة لتطوير هاتف آيفون

أظهرت تقارير رصدتها وكالة بلومبيرغ الإخبارية أن شركة آبل حصلت بهدوء على شركة "سبيكترال إيدج" (Spectral Edge)، وهي شركة ناشئة بريطانية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأسستها جامعة إيست أنغليا عام 2014.

وابتكرت الشركة تقنية "سبيكترال إيدج فيوجن" (Spectral Edge Phusion) عام 2016، وهي تقنية للتصوير الفوتوغرافي تستخدم الأشعة تحت الحمراء غير المنقطعة للعين البشرية لزيادة حدة صور الهاتف الذكي واستعادة اللون، خاصة في الصور التي التقطت في الأيام الضبابية.

ولم تعلق آبل بعد على عملية الاستحواذ، ولا المبلغ الذي دفعته مقابل الحصول على الشركة.

وهذه ليست أول عملية شراء لشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من قبل آبل هذا العام؛ ففي يوليو/تموز الماضي اشترت شركة "درايف إي آي"، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، وقدرت قيمتها بمئتي مليون دولار. وفي مارس/آذار الماضي أشارت التقارير إلى أن الشركة الأميركية اشترت شركة "لايتهاوس إي آي" المزودة لكاميرات أمن منزلي تعمل بالطاقة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

ولدى آبل عادة جمع الشركات الأصغر بهدوء؛ ففي مايو/أيار من العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إن آبل اشترت عشرين شركة خلال ستة أشهر، لم يعرف غير ست منها.