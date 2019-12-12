الحادثة الأولى للكزس.. سيارة ذاتية القيادة تسحق شابا بين سيارتين

قالت الشرطة يوم الأربعاء إن سيارة لكزس ذاتية القيادة سحقت شابا حتى الموت الأسبوع الماضي بعد أن شغّلها مالك السيارة عن بعد.

وكان مايكل كوسانوفيتش، وهو شاب من ولاية نيوجيرسي، واقفا بين سيارتي لكزس كانتا متوقفتين عندما تم تشغيل إحدى السيارات عن طريق الخطأ، وفقًا للتحقيق الأولي.

وتعتقد السلطات أن ميزة التحكم عن بعد تسببت بطريقة أو بأخرى في تدحرج السيارة إلى الأمام، حيث علق كوسانوفيتش بين السيارتين.

وقالت الشرطة إن العديد من المارة تمكنوا من دفع السيارة للخلف، لكن "أثناء القيام بذلك، تدحرجت السيارة مرة أخرى وألقت المشاة بين السيارتين مرة أخرى".

تم نقل كوسانوفيتش إلى المركز الطبي لمستشفى جامايكا، وأعلن وفاته في اليوم التالي.

لم يُعتقل أي أحد، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشرطة قد تحدثت إلى السائق الذي شغّل السيارة عن بُعد.

كما يرجح ستريتس بلوغ (Streetsblog) أن الشركة تدرك وجود موقف محتمل قد "يهدد الحياة" بسبب ميزة التشغيل الذاتي، حيث يحذر دليل المالك بالقول "لا تقم أبدا بتشغيل المحرك عن بعد إذا لم تكن على دراية بالظروف المحيطة بالمركبة لأنه قد يتسبب في وضع يهدد الحياة بالنسبة لمن يقعون بالقرب من السيارة".

ليس من الواضح سبب تحرك السيارة للأمام، حيث لا يفترض أن يعمل النظام عن بعد ما لم تكن السيارة في وضع الانتظار.

وقال متحدث باسم الشرطة "لم أسمع بهذا قط من قبل"، بينما لم تعلق لكزس على هذه الحادثة.