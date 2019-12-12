الآن يمكنك وضع صور واضحة في تغريداتك.. تويتر تزيد دقة وحجم الصور

رفعت تويتر أحجام الصور فزادت الدقة أربعة أضعاف من حوالي 4 ميغابيكسلات في السابق إلى 16 ميغابيكسلا، مما يمكن المستخدمين من تكبير الصور بشكل أفضل إذا كانت الشاشة كبيرة بما يكفي للاستفادة من التفاصيل الجديدة الممكنة.

وقللت تويتر من جودة الصور في السابق لتوفير المساحة، لكن هذا على وشك التغيير ابتداء من اليوم الخميس، حيث أعلن مبرمج تويتر نولان أوبراين عن التغيير في سلسلة تغريدات، وينطبق التغيير على الصور التي تم تحميلها من نسخة الويب من موقع تويتر فقط.

وقالت تويتر في بيان "يشاهد الأشخاص ويتفاعلون بشكل أكبر مع التغريدات التي تحتوي على ملفات صوتية وفيديو وصور، والدقة الجديدة تعني أن الناس يمكنهم فعل كل ذلك دون الاضطرار إلى التضحية بجودة ما يشاركونه".

وقد يبدو التغيير في دقة الصور تحسينا بسيطا، لكنه قد يكون مهما، إذ قد يتجاهل المستخدم العديد من الصور ذات الدقة المنخفضة، كما يمكن لكل بكسل أن يحسب عندما تريد الغوص في منظر طبيعي جميل، أو فحص صورة منتج مسربة لمحاولة معرفة ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة.

وفي عام 2020، ستزيد تويتر أيضا من حجم صور الملف الشخصي الذي يقتصر اليوم على دقة 400×400 بكسل.

Starting today, Twitter will preserve JPEGs as they are encoded for upload on Twitter for Web. (Caveat, cannot have EXIF orientation)



For example: the attached photo is actually a guetzli encoded JPEG at 97% quality with no chroma subsampling.https://t.co/1u37vTopkY pic.twitter.com/Eyq67nfM0E — Nolan O'Brien (@NolanOBrien) ١١ ديسمبر ٢٠١٩

وبدأ أوبراين سلسلة تغريداته مع صورة بدقة 1200×800 بكسل لأوراق الخريف الحمراء، وقال "إنه على الرغم من أن هذا الحجم كان ممكنًا في وقت سابق، فإن تويتر تحافظ الآن على التفاصيل التي كان يمكن أن تتغير من قبل".

وستستمر عملية تحويل أشياء مثل معاينة الصور إلى جودة أقل لتقليل أحجام الملفات والتأخير، مما يعني أن المستخدم بحاجة إلى توسيع الصورة أو فتحها في علامة تبويب أو نافذة جديدة لرؤيتها بجودتها الكاملة.

ولا تزال هناك حدود، إذ أوضح أوبراين أن الصور ليست غير محدودة في حجم الملف أو دقة وضوحها، لكن تلك الحدود واسعة بما يكفي بحيث لن تغير تويتر معظم الصور البالغة دقتها 8 ميغابكسلات، وإذا كانت اللقطة مربعة، فيمكن الوصول إلى دقة 16 ميغابكسلا.