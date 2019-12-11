سيشحن لاسلكيا فقط.. آيفون المستقبل سيخلو من منفذ الشحن

يبدو أن آبل تحبذ التخلي عن أمور تعتبر تقليدية في صناعة الهواتف الذكية، فبعد تخليها عن منفذ سماعات الأذن في آيفون، فإن من المرجح أن تطرح الشركة هواتفها المستقبلية خالية من منفذ الشحن تماما، ليبقى أمام المستخدمين خيار شحنها ومزامنتها لاسلكيا فقط.

ويشاع منذ فترة طويلة أن آبل تعمل على التخلي عن منفذ الشحن الموجود حاليا في الجزء السفلي من هواتفها، وبدلا من ذلك، ستستخدم تقنية لاسلكية. وكانت آبل أزالت بالفعل مقبس سماعة الرأس من هواتفها مع ظهور إصدار آيفون 7.

ووفقا لتقرير في صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن من المفترض أن تؤدي إزالة منفذ الشحن -والتي ستبدأ مع إصدارات آيفون سنة 2021- إلى توفير مساحة، وقد تسمح بتحسين مقاومة هواتف آيفون للماء والغبار.

ومن المتوقع أن يطرأ هذا التغيير على النموذج الأعلى النهائي قبل أن يشق طريقة إلى بقية الإصدارات، كما أن من المتوقع في السنة نفسها -وفقا للتقارير- أن يتم إصدار "آيفون إس إي بلس"، وأن تقدم آبل تحديثا لجهاز "آيفون إس إي" قريبا. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تصدر الشركة في ذلك العام نموذجا أكبر من هذا الهاتف الرخيص نفسه.

ومن المحتمل أيضا أن يحتوي إصدار "إس إي 2 بلس" على شاشة تمتدّ على طول الجزء الأمامي للجهاز، مما يحاكي تصميم أجهزة آيفون الجديدة. بيد أنه سوف يفتقر إلى نظام التعرف على الوجه "فايس إي دي"، وبدلا من ذلك، ستعود الشركة إلى استخدام مستشعر بصمات الأصابع في الجزء السفلي منه.