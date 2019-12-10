بعد هذا التحديث.. يداك الآن أداتا تحكم بنظارة الواقع الافتراضي "أوكولوس كويست"

تواصل شركة فيسبوك منح نظاراتها للواقع الافتراضي "أوكولوس كويست" (Oculus Quest) مزيدا من المزايا، لاستقطاب جمهور أوسع من المستخدمين. ففي حين أضافت الشركة الشهر الماضي إمكانية وصل النظارة مع الحاسوب لتشغيل تطبيقات الواقع الافتراضي الأكثر قوة الخاصة بنظارتها الأخرى "أوكولوس ريفت" ها هي الآن تجعل النظارة تعمل بدون ذراعي التحكم، وأصبحت تستخدم كاميرات النظارة الخارجية لتتبع حركة أصابع اليدين والكفين.



وكانت الشركة كشفت عن ميزة تتبع حركة اليدين في وقت سابق هذا الخريف باعتبارها ميزة ستأتي في مطلع عام 2020، وكان ذلك جزءا من خطط الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ لاختبار الواقع المعزز من خلال الواقع الافتراضي المتمثل بنظارة كويست.

والتحديث البرمجي للنظارة -الذي بات متوفرا هذا الأسبوع- وصل بتوقيت أبكر بكثير من الموقع، لكنه يظل أيضا ميزة اختبارية -مثل ميزة "أكولوس لينك" لوصل النظارة بالحاسوب التي ذكرناها سابقا- ويجب تفعيلها من خلال الإعدادات.

وستعمل ميزة تتبع اليدين مع نظام التشغيل الرئيسي للنظارة والتطبيقات الرئيسية فيها، مثل متصفح الويب المدمج فيها، وتطبيق "أوكولوس تي في"، وتخيل استخدام يديك كجهاز للتحكم عن بعد وستفهم الفكرة من هذه الميزة.

ليس هناك الكثير حاليا لتفعله بهذه الميزة لكنها تستحق التجربة، وستبدأ الشركة بطرح حزمة التطوير الخاصة للمطورين في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتوفير الدعم لهذه الميزة في تطبيقاتهم، وسيكون ذلك على الأرجح خلال العام المقبل، لكن من المحتمل مع ذلك أن يأتي تحديث ميزة تتبع اليدين في الألعاب والتطبيقات بوقت أبكر.

شاهد في الفيديو أدناه بعض الإمكانات المحتملة لهذه الميزة..