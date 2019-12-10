متهمان بسرقة أسرار تجارية.. آبل تخشى فرار موظفيْن سابقين إلى الصين

تنخرط شركة آبل حاليا في معركة قانونية مع اثنين من موظفيها السابقين المتهمين بسرقة أسرار تجارية تتعلق بمشروع تيتان (Project Titan). ومع استمرار المعركة، ذكرت وكالة رويترز أن آبل تخشى أن هذين الموظفَيْن قد يفران إلى الصين إذا أتيحت لهما الفرصة.

وتتهم آبل الموظفَين شياولانغ زانغ وجيزونغ تشن، وكلاهما من مواليد الصين، بسرقة أسرار تجارية تتعلق بمشروع سيارة آبل ذاتية القيادة السري الذي يطلق عليه "المشروع تيتان".

ويعود اتهام تشن إلى يناير/كانون الثاني هذا العام، في حين يعود اتهام زانغ إلى يوليو/تموز 2018، وأطلق سراح كليهما منذ ذلك الوقت بكفالة.

وفي جلسة استماع أمس الاثنين في المحكمة الجزائية الأميركية في المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا، جادلت المحامية الأميركية المساعدة ماريسا هاريس بأنه إذا تمكن الاثنان من الهرب إلى الصين فسيكون "من الصعب إن لم يكن من المستحيل على المسؤولين الفدراليين تأمين استعادتهما من أجل المحاكمة".

وقالت آبل في بيان إن لديها "مخاوف كبيرة" بأن زانغ وتشن سيحاولان الهرب إلى الصين ما لم تتم مراقبة موقعيهما عن كثب. ويأتي ذلك بعد اعتقال الاثنين أول مرة وهما في طريقهما إلى المطار متجهين إلى الصين.

في المقابل جادل محامي الدفاع عن المتهمين بأن لدى كليهما "أسبابا عائلية لزيارة الصين" ولم يُظهرا بعد أي إشارات على انتهاك شروط ما قبل المحاكمة.