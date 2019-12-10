ذهب بها مع أصدقائه لمطعم.. شاهد إيلون ماسك يتجول بشاحنة سايبر ترك

شوهد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك مساء السبت الماضي وهو يقود في لوس أنجلوس شاحنة سايبر ترك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث قاد شاحنته المثيرة للجدل إلى مطعم نوبو في ماليبو مع عدد من أصدقائه.

ولم تظهر ميزات سايبر ترك الجديدة في هذا الفيديو، إلا أن الميزة الوحيدة التي ظهرت بوضوح كانت "المرآة" للرؤية الخلفية الرقمية القائمة على الكاميرا في مقصورة القيادة.

ولم يقذف أحد الكرات المعدنية على الشاحنة، وبدلا من ذلك بدا أن الجميع مهتمون حقا بالشاحنة والتقاط صور لها، وكان الممثل إدوارد نورتون أحد الأشخاص الذين أولوا اهتماما خاصا بالشاحنة.

وشارك روبرتو كروز مقطع فيديو على يوتيوب لشاحنة سايبر ترك على الطريق السريع 405، لتضاف إلى فيديو آخر تم عرضه في وقت سابق للشاحنة الفضائية وهي تتجول في أحد شوارع لوس أنجلوس.