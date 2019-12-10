جيميل يتيح إرسال رسائل بريد إلكتروني متعددة على شكل مرفقات

من المعروف أن البريد الإلكتروني جيميل يتيح لك إرفاق العديد من الأشياء برسالتك سواء أكانت صورا أم وثائق أم ملفات فيديو أو أي شيء آخر يمكن وضعه بشكل ملف على حاسوبك، والآن يبدو أن غوغل استجابت لطلبات المستخدمين فأصبحت تتيح لك أيضا إرسال مجموعة رسائل البريد الإلكتروني على شكل مرفقات.

وتعتبر الميزة الجديدة مفيدة بشكل خاص لأي شخص كان يمضى وقتا في المكتب يعيد توجيه سلسلة طويلة من الرسائل بشكل منفصل، حيث يمكنه الآن إنشاء رسالة يشرح فيها لماذا هذه الرسائل مهمة، ثم يرفقها في أسفل رسالته. وسيتمكن المتلقون من فتح رسائل البريد الإلكتروني المعاد توجييها داخل جيميل دون تنزيل أي شيء.

وتقول غوغل في تبرير إطلاق هذه الميزة الجديدة "لقد سمعنا منكم أن هناك مواقف يكون فيها إرفاق رسائل بريد إلكتروني أكثر منطقية من إعادة توجيه تلك الرسائل بشكل منفصل، مثل الرغبة في إعادة توجيه رسائل متعددة تتعلق بموضوع واحد. ومع هذه الوظيفة الجديدة يمكنك القيام بذلك بالضبط".

وأضافت "يسمح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني كمرفقات بكتابة ملخص إلى المتلقين وإرفاق مجموعة رسائل البريد الإلكتروني الداعمة والتي يمكن للمتلقين فتحها مباشرة في برنامج البريد الخاص بهم".

وسيدعم جيميل إرفاق عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني بالرسالة. ورغم أنه لم يتم تفعيل هذه الميزة بعد، فإن طرحها للمستخدمين بدأ منذ أمس الاثنين، وقد يستغرق الأمر 15 يوما قبل أن تصل لجميع المستخدمين.

وعلى الأرجح سيبدأ مزيد من المستخدمين بمشاهدة ميزة إرفاق رسائل بريد إلكتروني اعتبارا من الشهر المقبل، وسيعرفون أنها أصبحت متوفرة عندما يظهر لهم خيار "إعادة توجيه على شكل مرفق" من القائمة العلوية لبريد جيميل.