نحو 3 مليارات أنفقت باستخدام الهواتف الذكية.. 7.4 مليارات دولار مبيعات الجمعة السوداء على الإنترنت

في أعقاب عيد الشكر عند المسيحيين الذي حطمت فيه المبيعات على الإنترنت الأرقام القياسية ببلوغها 4.2 مليارات دولار، فإن المبيعات على الإنترنت خلال ما تعرف بـ"الجمعة السوداء" بلغت أيضا أرقاما قياسية جديدة، رغم أنها كانت أقل من التوقعات.

ويطلق لقب الجمعة السوداء على اليوم الذي يلي عيد الشكر في الولايات المتحدة، والذي يُحتفل به في رابع خميس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفيه يقدم التجار تخفيضات كبيرة على منتجاتهم تستقطب المستهلكين بشكل هائل للتسوق.

ووفقا لمحللين من شركة أدوبي، فإن المستهلكين أنفقوا 7.4 مليارات دولار يوم الجمعة الماضي ممن يتسوقون إلكترونيا باستخدام حواسيبهم المكتبية واللوحية وهواتفهم الذكية. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 1.2 مليار دولار عن مبيعات الجمعة السوداء 2018، لكنه يقل عن توقعات أدوبي لهذا اليوم والتي كانت 7.5 مليارات دولار.

من جهتها قالت شركة "سيلزفورس" إن إحصاءاتها تكشف عن مبيعات تسوق إلكتروني بقيمة 7.2 مليارات دولار، وهو يقل أكثر عن التوقعات.

وتتضمن المنتجات الرائجة ألعابا تحمل أشكال أبطال فيلم الرسوم المتحركة الجديد "فروزن 2" و"بو باترول" وغيرهما، أما أفضل مبيعات ألعاب الفيديو فتضمنت لعبة "فيفا 20" و"مادن 20" ومنصة نينتدو سويتش. في حين تضمنت الإلكترونيات الأكثر رواجا خلال ذلك اليوم حواسيب آبل المحمولة وسماعات آبل اللاسلكية أير بودز، وتلفزيونات سامسونغ.