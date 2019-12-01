إنتل: بعنا قطاع "موديمات 5جي" إلى آبل بخسارة بعدة مليارات

في وقت سابق من هذا العام، تخلت آبل عن اعتماد شركة إنتل كمطور "لموديمات" اتصالات الجيل الخامس (5جي) لأجهزتها المستقبلية، مما يُعتقد على نطاق واسع أنه دفع إنتل إلى مغادرة السوق. وفي يوليو/تموز تكشفت أخبار عن أن إنتل وقعت اتفاقية مع آبل لتسليمها قسم "موديمات 5جي" الخاص بها مقابل مليار دولار.



ويبدو أن إنتل تعتقد أن الصفقة قُيِّمت أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ووصفتها بأنها "خسارة بمليارات الدولارات"، قائلة إن شركة كوالكوم المصنعة للرقائق المنافسة خلقت ظروفا أجبرتها على الخروج من السوق.

وفي وقت الإعلان، كانت إنتل منفتحة تماما بشأن أسباب الخروج من السوق، مشيرة إلى "أنه أصبح من الواضح أنه لا يوجد طريق صريح للربحية والعوائد الإيجابية". والآن بات واضحا أن إنتل كانت تقصد بحديثها شركة كوالكوم، المتورطة حاليا في تحقيق للجنة التجارة الاتحادية الأميركية بتهم الاحتكار.

وتحاول كوالكوم إلغاء الحكم الأخير، لهذا قدمت شركة إنتل إيداعا في محكمة الاستئناف يدعم قرار لجنة التجارة الاتحادية. وفي هذا الإيداع شرحت بأن كوالكوم وضعت ترتيبات الترخيص الخاصة بها للملكية الفكرية لتقنيتي اتصالات "إل تي إي" (LTE) و"سي دي إم أي" (CDMA) بطريقة تخنق المنافسين المحتملين.

وعلى وجه التحديد، طبقت كوالكوم سياسة "لا ترخيص، لا رقائق"، التي تمنع مصنعي الأجهزة الأصلية من شراء رقائقها ما لم يوافقوا على عقد براءة اختراع يجعل من المكلف عليهم الدخول في اتفاقيات توريد مع شركات تصنيع رقائق منافسة.