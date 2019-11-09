تيك توك.. العدو المشترك لوادي السيليكون والإدارة الأميركية

يبدو أن وادي السيليكون والحكومة الأميركية قد وجدا عدوا مشتركا في تطبيق تيك توك، تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الذي أصبح أحد أوائل المهددين الحقيقيين لهيمنة الولايات المتحدة. ووفقا لمشرعين فإن بإمكان تيك توك بالفعل أن يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وادي السيليكون

ويؤكد نجاح تيك توك أن الصين بدأت تنهض كقوة رقمية عظمى، الأمر الذي دفع شركات وادي السيليكون للتنبه ومحاولة وأد هذه النهضة في مهدها، إما بالتحذير من الرقابة الصينية أو الخروج بمنتجات أفضل.

ففيسبوك على سبيل المثال، حاولت تقليد تيك توك بإطلاق تطبيق لاسو (Lasso) الذي يحاكي عمل تيك توك لكنه جاء بنتائج مخيبة، حيث شهد أقل من نصف مليون عملية تنزيل معظمها في المكسيك.

كما اتخذت يوتيوب خطوات لدمج أدوات تحرير الفيديو في خدمتها لمنافسة تيك توك.

أما شركة سناب، المطورة لتطبيق سناب شات، فيشكل تيك توك تهديدا مباشرا لها مع أنها تقول إنهما ليسا متنافسين على الإطلاق، رغم أن كلا التطبيقين يستهدفان الجمهور الشاب نفسه، ويملك تيك توك أكثر من 110 ملايين عملية تنزيل في الولايات المتحدة وحدها، وهو يحظى بشعبية خاصة لدى المراهقين.

وفي العام الماضي تم تنزيل تيك توك أكثر من 750 مليون مرة على مستوى العالم، وعلى سبيل المقارنة فإنه في الفترة ذاتها تم تنزيل تطبيق فيسبوك 715 مليون مرة، وإنستغرام 450 مليون مرة، ويوتيوب 300 مليون مرة، وسناب شات 275 مليون مرة.