حصل عليها بعد مقتل خاشقجي.. مؤسس أوبر يتلقى تمويلا من السعودية لمنافسة شركته

حصل مؤسس شركة أوبر ومديرها السابق ترافيس كالانيك على مبلغ أربعمئة مليون دولار لمشروعه المقبل من المملكة العربية السعودية، حيث سيتنافس مباشرة مع شركته القديمة بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

فوفقًا لروري جونز ورول وينكلر من صحيفة وول ستريت جورنال، جمع الملياردير بهدوء من صندوق الثروة السيادي للسعودية في يناير/كانون الثاني الماضي مبلغ أربعمئة مليون دولار، لمصلحة شركة كلاود كيتشينز وهي مطعم توصيل، ليصل مجموع التمويل للشركة الناشئة خمسة مليارات دولار.

وكانت المملكة السعودية -على وجه الخصوص- واحدة من أكبر المؤيدين لأوبر قبل طرد كالانيك من إدارة الشركة في عام 2017، بسبب الفضائح التي لحقت بالشركة.

كما أنها واحدة من الاستثمارات الرئيسة الأولى في المملكة منذ حادثة مقتل الصحفي الأميركي جمال خاشقجي العام الماضي، والذي تسبب مقتله في قيام بعض المستثمرين بإعادة النظر في علاقاتهم مع النظام.

وتقوم فكرة كلاود كيتشينز وفقًا لموقعه على الويب، على دعم المطاعم الأخرى في جهود توصيلها من خلال توفير مطبخ كامل لخدمات توصيل الطعام، بدلاً من استخدام الخدمة التقليدية المقدمة من المطاعم.

ومن بين الشركاء لهذه الخدمة مطعم حلال غايز (Halal Guys) المشهور في نيويورك، وفات سالس ديلي (Fat Sal's Deli) وغيرهما.

وتعمل أوبر -التي لا يزال كالانيك في مجلس إدارتها- على توسيع نطاق نشاطها في شركة إيتس (Eats)، مع خطط لطرح مزيد من المطاعم الافتراضية قريبًا.

وقالت رئيسة قسم أوبر إيتس فور (Uber Eats for) آنا ماهوني، "إن مقدار الإيرادات التي يمكن أن تصل إليها المطاعم يقتصر على عدد الطاولات التي لديها في مطعمها وكذلك مدى سرعة تقديم وجبات الطعام للعملاء، وعدد المرات التي تنقلب فيها هذه الطاولات (مدى الإقبال)".